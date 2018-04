World of Tanks estrena motor gráfico, Wargaming Core, y banda sonora en su actualización 1.0

El nuevo motor gráfico de World of Tanks, Wargaming Core, es el resultado de tres años de desarrollo en colaboración con la Corporación Intel. Según han explicado desde Wargaming.net en una rueda de prensa celebrada este miércoles en Madrid, esta mejora tiene como fin que los 'gamers' con un ordenador estándar "puedan disfrutar de la misma manera que los que poseen uno de más potencia".

En este sentido, Wargaming Core introduce las representaciones basadas en la física (PBR), efectos de posprocesamiento, iluminación y sombreado avanzados, efectos de partículas y muchas más características que logran un mejor rendimiento del juego.

Otra de las novedades que ha presentado Wargaming.net es la banda sonora del juego, concebida para que el jugador se meta en la piel del país en el que se encuentra cada mapa. La música, además, será diferente según el momento de la partida. La banda sonora, publicada por Sony Music Entertainment, estará disponible en las principales plataformas de música.

La actualización 1.0 de World of Tanks trae consigo imágenes mejoradas en comparación con sus versiones anteriores, con 29 mapas completamente rediseñados --fiordos, Járkov, estepas, Bahía del pescador, Ruinberg--, además de un nuevo mapa ambientado en los glaciares.

Para celebrar el lanzamiento de la nueva versión, World of Tanks vive un maratón de batallas y recompensas, llamado la Gran Batalla, que comenzó el pasado 23 de marzo y finalizará el 6 de abril. Los ganadores podrán conseguir diferentes bonos especiales y premios de Intel.

Wargaming.net, asimismo, ha estrenado recientemente una aplicación de realidad aumentada, en colaboración con Google y su tecnología ARCore. La 'app' está disponible de manera gratuita en App Store y Play Store, y permite al usuario observar de cerca los detalles de tanques históricos y ver cómo varios tanques batallan a su alrededor.

World of Tanks, desarrollado por Wargaming, es un videojuego multijugador 'Free To Play' (gratuito) para PC, Xbox One, Xbox 360 y PS4, en el que los usuarios pueden conducir un tanque y librar batallas, todo ello utilizando sus estrategias y su ingenio.

Actualmente, el juego posee más de 550 tanques de nueve países, y cada tanque cuenta con cinco clases dirigidas a un estilo de juego diferente. El juego cuenta con 180 millones de jugadores, 120 de ellos para ordenador.