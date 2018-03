WhatsApp prueba en su beta un sistema que impide trampas para saltarse el plazo de tiempo para eliminar mensajes

WhatsApp ha introducido un sistema de bloqueo de solicitudes de eliminación de mensajes en la beta de su versión 2.18.69 para los sistemas operativos Android, iOS y Windows Phone, que impide que sus usuarios utilicen trucos para burlar el límite temporal fijado por la 'app' para la eliminación de mensajes enviados de forma errónea.

Actualmente, este plazo es de siete minutos desde el envío, pero la misma beta del servicio de mensajería también está probando un incremento de tiempo hasta los 4.096 segundos, equivalentes a 68 minutos y 16 segundos.

Según ha explicado el portal WABetaInfo, cuando la versión actual de WhatsApp recibe una solicitud de eliminación de mensaje, esta comprueba que el identificador del contenido está presente en su base de datos y lo elimina directamente si hay coincidencia, sin verificar ningún otro parámetro.

Pero la beta de la 'app' ha modificado su algoritmo de supresión de mensajes, fijando un plazo máximo de 24 horas desde el envío hasta la solicitud de eliminación para proceder a esta, previa comprobación del identificador en su base de datos. Además, el receptor o receptores del contenido enviado por error reciben el aviso de 'Este mensaje ha sido eliminado' con el mismo número de identificación que el original.

Los trucos a los que quiere combatir WhatsApp permiten eliminar mensajes de mayor antigüedad de los siete minutos actuales usando versiones modificadas de la aplicación o manteniendo abierto el menú de eliminación más tiempo del fijado. Con estos nuevos cambios, se pretende evitar que los mensajes puedan ser borrados de modo ilegal.

Pese a que WhatsApp trabaja con plazos de tiempo inferiores a las 24 horas para la eliminación de contenidos, ha elegido este tiempo para asegurarse de que el receptor tiene su 'smartphone' operativo en algún momento y puede recibir, por tanto, el mensaje de borrado con la misma identificación que el original, como ha apuntado el citado portal.

No obstante, esto mantiene como contrapartida que en aquellos casos en los que un receptor del mensaje no encienda su teléfono en 24 horas, la solicitud de eliminación será denegada, aunque reúna las demás condiciones para ello. Además, todavía no impide el funcionamiento de las versiones modificadas de WhatsApp.