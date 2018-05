'Wereables', 'eReaders' y móviles, entre las opciones para hacer un regalo tecnológico por el Día de la Madre

Si tienes pensado regalar un 'smartphone' a tu madre, dispones de una amplia gama de modelos a tu disposición, que se adaptan a toda clase de bolsillos. Entre los terminales que te recomendamos se encuentran Samsung Galaxy S9 (849 euros), Energy Phone Max 3 + (189 euros), HTC U11 Life(395 euros), LG V30 (899 euros), huawei P20 Lite(369 euros), Sony XZ2 (799 euros) o Xiaomi Redmi 5 (129 euros).

Si tu madre es una amante de la lectura o le gusta disfrutar de contenido multimedia o simplemente conectarse a Internet desde cualquier parte, el regalo acertado puede ser una tableta o un libro electrónico. Algunos de los modelos ofertados por las compañías son el 'eReader' Energy Ereader Max (125 euros) o las tabletas Energy Tablet 8 Max 3(119 euros), SPC Heaven 10.1 edición Dios de los Tres (129,90 euros) y Huawei Media Pad M5(399 euros).

Renovar los altavoces, las torres de sonido o los auriculares pueden ser un buen regalo para aquellas madres amantes de la música. Para aquellas que prefieren vivir una buena experiencia desde el sofá o un sillón, dispones de grandes alternativas, como la torre de sonido Energy Party 6(229 euros) o el SPC One Speaker (19,90 euros). Si, por el contrario, tu madre prefiere escuchar música fuera de casa, te recomendamos los auriculares LG TONE (99,90 euros), los Energy Earphones Sport 3 Bluetooth (33,90 euros) o los auriculares inalámbricos con cancelación de ruido Sony 1000X (200 euros)

Desde un punto de vista puramente informático, ordenadores como HP Pavilion x360 (649 euros), HP Envy 13 (899,01 euros), Huawei Matebook X (1.399 euros), LG GRAM (1.299 euros) o el ordenador de sobremesa HP All in One 24 (849 euros) pueden resultar uno de los grandes aciertos para esta fecha. Si el regalo en el que estás pensado es un televisor, puede que te interese alguno como LG Signature OLED desde (7.999 euros), Smasung QLED TV 2018 (1.599 euros) o LG Smart LED TV (699 euros).

Si lo que tu madre necesita es un dispositivo en el que almacenar recuerdos, un buen regalo puede ser una memoria externa para su ordenador o una tarjeta SD para el dispositivo móvil. En este caso, dispones de una amplia variedad de modelos en memorias externas como My Passport Wireless SSD desde (287,51 euros) o discos duros portátiles como el Sandisk My Passport SSD desde (149,99 euros) y Connect Wireless Stick desde 27,69 euros).

La tecnología también puede ser incluida en el hogar, con dispositivos como el frigorífico LG Side by Side Serie 18 (2.499 euros), la lavadora Quickdrive (799 euros) o el robot inteligente de limpieza LG Hombot Square Turbo (529 euros) o los purificadores de aire Dyson Pure Cool (desde 549 euros).

Por último, si tu madre es una amante del deporte, existen distintos 'wearables' que pueden llegar a ser un gran aliado a la hora de ponerse en forma sin dejar de lado un diseño cuidado que facilita su uso diario, convirtiéndose en el complemento perfecto para cualquier tipo de situación. Dentro de este apartado destacan la pulsera deportiva Huawei Band 2 Pro (99,90 euros), y los relojes deportivos SPC Smartee Pop (89,90 euros) o el Samsung Gear Sport (349 euros).