Vodafone Giants presenta su primer equipo profesional de CS:GO formado íntegramente por mujeres

El nuevo equipo femenino de Vodafone Giants, que competirá en competiciones tanto femeninas como mixtas de CS:GO, pretende convertirse en un referente para inspirar a todas las aficionadas a los deportes electrónicos y especialmente aquellas que se planteen una carrera en la industria de los 'eSports'.

Este equipo está formado por Aída 'Aidy' García Cortes, Kathleen 'Kathi' Letsch, Laura 'Llo' Van Assche, Laia 'Laia' Miralles Brull y Olga 'Knopk@' Khoroshilova y se presenta como el primer equipo profesional femenino de este videojuego en España, según ha informado Vodafone Giants en un comunicado. El entrenador de esta división femenina será el portugués João Bernardo 'Yohanan' Gomes Gaspar.

La copropietaria de Vodafone Giants, Virginia Calvo, ha destacado que en el equipos son "conscientes de que hay muchas jugadoras en España y necesitan tener referentes y seguir luchando por sus sueños". Por ello, "nos sentimos con la responsabilidad de dar cabida a los equipos de eSports femeninos y dotarlos de la misma estructura que tiene cualquier otro de nuestros equipos".

Además, para enmarcar la aparición del nuevo equipo, este martes se ha programado una edición especial de Ask Me Anything (AMA), el programa de eSports Vodafone en Twitch en el que 'Aidy', Virginia Calvo, y la conocida 'streamer' y colaboradora de Vodafone Esports Academy, Paracetamor, darán su visión sobre la presencia de la mujer en el mundo de los eSports.