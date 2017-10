Vodafone presenta Esports Garage, un espacio que abre su canal de Twitch a aficionados de los deportes electrónicos

La empresa ha presentado su Esports Garage como un espacio "multifuncional y colaborativo", especialmente orientado a seguidores de los deportes electrónicos, como ha explicado la responsable de Marca de Vodafone España, Cristina Barbosa, en el acto de presentación del recinto, celebrado este martes en Madrid. En ese sentido, la directiva de la compañía de telecomunicaciones ha explicado que más que tratarse un centro de preparación para el equipo de 'eSports' de la marca, G2 Vodafone, este recinto "está dedicado al aficionado".

Los asistentes podrán asistir en directo al rodaje de los programas del canal de Twitch Esports Vodafone e interactuar con sus protagonistas. Los responsables de Esports Garage han explicado que para poder asistir como público y participar en los programas de este espacio, será necesario enviar previamente un correo electrónico a produccion@animalmedia.es.

Con un aforo máximo de 40 invitados, Esports Garage se ubica en la calle Santa Brígida, número 11, de Madrid, y compaginará la producción de estos contenidos con eventos culturales relacionados con el mundo de los videojuegos como exposiciones, presentaciones de libros o coloquios, en un horario de 16:30 a 19:00 horas, de lunes a viernes. Así, entre sus primeras actividades se encuentra la exposición pictórica 'Pixel to Life', de Isabel Cano y Xabier Pérez, o la charla que el escritor Jaume Esteve impartirá el próximo 20 de octubre, en homenaje al ilustrador Alfonso Azpiri, recientemente fallecido.

CONTENIDOS DESDE TWITCH

Vodafone cuenta desde el pasado mes de junio con un canal propio en la plataforma Twitch, Esports Vodafone, que cuenta con más de 12.000 seguidores y emite contenidos especializados en videojuegos de lunes a viernes de 15:00 a 23:00 horas, además de ofrecer programas concretos durante el fin de semana. Dentro de su programación se encuentra el informativo diario 'Speedrun', el espacio formativo 'Esports Academy', el programa quincenal de entrevistas 'Ask Me Anything', el magacín semanal 'Alt+F4' o el programa semanal de humor 'Domingamers'.

Cristina Barbosa ha destacado la "variedad de formatos" que presenta la programación de Esports Vodafone, con el que la compañía busca abarcar "todo 'target' de audiencia que esté relacionado con los videojuegos". La responsable de Marca de Vodafone España ha recordado que la compañía ofrece una oferta especial 'todo en uno' para jugadores, Vodafone One, que el pasado mes de septiembre ha reforzado con características como Fibra de un gigabit por segundo o suscripción al servicio PlayStation Plus de regalo durante un año.