Víctimas de Fuerzas Seguridad creen que ETA solo pide perdón al pueblo vasco

La Asociación Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado Víctimas del Terrorismo ha criticado que ETA haga distinción entre las víctimas del terrorismo y ha precisado que, aunque "parece pedir perdón", realmente "solo lo hace al pueblo vasco".

El portavoz de la asociación, Javier López, se ha referido así en declaraciones a Efe al comunicado hecho público hoy por la banda terrorista en el que reconoce "el daño causado", admite su "responsabilidad directa" en el "sufrimiento desmedido" que la sociedad vasca ha padecido, y afirma que "lo siente de veras" por las víctimas, a las que expresa su "respeto".

"Nos lo hemos tomado como todos los comunicados que ETA ha hecho intentando repartir responsabilidades entre ellos y la sociedad. En este caso lo ha hecho en mayor medida porque parece pedir perdón pero si lo lees detenidamente te das cuenta que solo lo hacen al pueblo vasco", sostiene el representante de la ACFSE.

La asociación entiende que ETA se refiere "a los que han tenido que huir al extranjero, y eso solo lo han tenido que hacer los terroristas", salvo que por extranjero se refiera al resto de España y por lo tanto a las personas que han tenido que salir del País Vasco amenazadas por ETA, lo que no cree probable.

"Pide el perdón de ambas partes, pero en un caso solo a las personas que no tienen responsabilidad en el conflicto. Distingue entre víctimas casuales y las de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado o las que tenían nombre y apellido", añade.

Para esta asociación de víctimas de los cuerpos y fuerzas de seguridad ETA "trata de lavar su imagen, pero sin reconocer que han causado daño y dolor y la responsabilidad que tienen en ello", ya demás "siguen utilizando términos como conflicto y lucha armada".

López ha subrayado que la banda terrorista "ya está prácticamente disuelta y derrotada policial, judicial y socialmente" y "no tiene capacidad para actuar y nadie quiere asumir el relevo de sus dirigentes", aunque ha precisado que la disolución no será completa hasta que no entregue las armas y explosivos que aún conserva, ya que "solo han devuelto las inservibles" y por tanto "siempre tendrán la posibilidad de la vuelta atrás".

También ha criticado que tenga previsto anunciar su disolución el día de la madre y espera que se trate de una casualidad y no de algo "intencionado", ya que "ese día muchas madres recordaran a los hijos que ETA les arrebató".

En cuanto a la coincidencia con el juicio de Alsasua, López ha explicado que si la intención es beneficiar a los acusados por delitos de terrorismo "no lo van a conseguir, porque aunque ETA se disuelva el tipo delictivo no desaparece por que desaparezca una organización terrorista".