El fiscal de Venezuela dice que la corrupción "toca la alta gerencia de la petrolera estatal"

El fiscal general de Venezuela, Tarek Saab, afirmó en entrevista con Efe que la corrupción toca altos niveles de la poderosa empresa estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) y de los sistemas con los que el Estado monopoliza las divisas.

El titular del Ministerio Público, fuertemente criticado por los opositores al Gobierno de Nicolás Maduro, aseguró que "los hallazgos más importantes" desde que asumió el cargo hace apenas un mes "han sido casos que tocan el tema de la corrupción".

Saab sustituye a Luisa Ortega Díaz, destituida el pasado 5 de agosto tras mostrarse crítica con el Ejecutivo y ahora prófuga -junto a su esposo- de la Justicia venezolana.

La mayoría de los casos detectados fueron archivados por su predecesora, según Saab.

La corrupción que dice haber destapado afecta a la Faja Petrolífera del Orinoco, una rica zona de petróleo pesado y extrapesado ubicada en el oriente de Venezuela y considerada la acumulación más grande de crudo de esas características que existe en el mundo.

Los presuntos delitos descubiertos incluyen "contratos irregulares con sobreprecio" que pueden haber causado un daño patrimonial aún por cuantificar, aseveró.

El fiscal ha revelado ya el caso de Petrozamora, una empresa mixta con la estatal PDVSA, que ha supuesto la detención de ocho de sus funcionarios y una orden de aprehensión de un noveno.

"Prácticamente toda la gerencia de PDVSA-Occidente está detenida", dijo.

Otro de los grandes casos con los que dice haberse topado es de corrupción en los sistemas de administración de divisas para el control cambiario que rige en el país desde hace diez años.

El abogado penalista afirmó que la corrupción en los sistemas Cencoex y Cadivi, creados para determinar a quién se le entregaban dólares, produjo "un desangre patrimonial a la nación evidente", aunque no precisó si hay responsables estatales o cuáles son las empresas que pudieron haber recibido asignaciones en dólares irregulares.

Saab opinó que en la gestión de Ortega Díaz quizá "se quiso encubrir y se quiso favorecer a los presuntos responsables".

El nuevo fiscal ha reabierto también la investigación del caso Odebrecht, que fue iniciada por Ortega Díaz y por la que fueron imputadas la esposa y la suegra de un exministro de Obras Públicas y actual diputado del chavismo.

Según Saab, nuevos fiscales se ocuparán de la investigación, ya que la anterior era "mediocre" y se basaba en afirmaciones que "han sido desmentidas por la propia Odebrecht".

La empresa brasileña negó recientemente haber pagado coimas al oficialista Diosdado Cabello, uno de los hombres más poderosos de Venezuela.

Saab ha rechazado buena parte de las acusaciones y casos abiertos en los últimos meses por su predecesora, bajo cuya gestión el Ministerio Público se había convertido -dijo- en una "empresa privada" dedicada a la extorsión.

"Eso estaba a sotovoces, era un ruido muy grande a nivel nacional de que en la Fiscalía se extorsionaba, que los fiscales en el Ministerio Público de los estados pedían dinero, se transaba en bienes materiales", dijo.

Saab aseguró que él supo de esos supuestos delitos sólo cuando asumió el cargo, pese a que antes presidía del Consejo Moral Republicano, instancia de la que depende la Fiscalía.

"Yo no hablo de tiempo pasado, no puedo", dijo a Efe, consultado sobre por qué no se investigaron esas presuntas irregularidades cuando Luisa Ortega todavía simpatizaba con el Ejecutivo.