Valve trabaja en una nueva versión de Steam Play que permite ejecutar en Linux juegos de Windows sin adaptar

La beta de Steam Play integra una versión modificada de Wine, una capa de compatibilidad de código abierto que permite que el 'software' de Windows funcione en otros sistemas operativos como se haría en el de Microsoft.

Con la modificación de Wine, denominada Proton, los usuarios pueden instalar y ejecutar juegos para Windows que no cuentan todavía con una versión adaptada a Linux directamente desde el cliente de Steam Steam para este sistema, como ha explicado Valve en un comunicado publicado en su blog.

Esta compatibiliad viene acompañada de cambios que hacen que los juegos se ejecuten con mejor rendimiento, como la implementación de DirectX 11 y 12 basados en Vulkan, y el soporte para mandos de juegos, que reconocen todos aquellos que sean compatibles con Steam. También se ha mejorado el soporte para pantalla completa y el rendimiento de los juegos con multiprocesos.

Inicialmente, la beta cuenta con el siguiente catálogo de juegos compatibles: Beat Saber, Bejeweled 2 Deluxe, Doki Doki Literature Club!, DOOM, DOOM II: Hell on Earth, DOOM VFR, Fallout Shelter, FATE, FINAL FANTASY VI, Geometry Dash, Google Earth VR, Into The Breach, Magic: The Gathering - Duels of the Planeswalkers 2012, Magic: The Gathering - Duels of the Planeswalkers 2013, Mount & Blade, Mount & Blade: With Fire & Sword, NieR: Automata, PAYDAY: The Heist, QUAKE, S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl, Star Wars: Battlefront 2, Tekken 7, The Last Remnant, Tropico 4, Ultimate Doom, Warhammer 40.000: Dawn of War - Dark Crusade, Warhammer 40.000: Dawn of War - Soulstorm.