Unidos Podemos tacha de "tomadura de pelo" el estatuto de industria electrointensiva que prepara el Gobierno

En un mensaje publicado en su cuenta de Twitter y recogido por Europa Press, la diputada de En Marea ha calificado el borrador del Ministerio de Industria como "decepcionante", pues cree que, en sus actuales términos, "no sirve para garantizar precios ciertos y estables durante un largo período de tiempo para las industrias".

"La rebaja que incorpora es de tan sólo 1,81 euros, no sirve para nada", argumenta Díaz, que cree que ese recorte "no es una propuesta seria para un país". Asimismo, critica que los costes de compensación indirectos para las empresas que incluye "quedan determinados a unos Presupuestos que no existen" y la ausencia de una reforma de la interrumpibilidad.

Este sistema, una subasta en la que pujan las empresas electrointensivas en busca de ayudas que compensen la paralización temporal del consumo en momentos de alta demanda de energía, es a juicio de Díaz en España "una subasta muy cuestionada, opaca y que no sirve para dar respuestas a las necesidades de la industria española".

"Una vez más, más que nunca si cabe, los trabajadores de Alcoa y de muchas otras empresas, están en auténtico riesgo. El día 28 estaremos con ellos en Madrid", ha aseverado, en referencia a la movilización convocada frente al Congreso por el comité de empresa de esta industria.