Uncharted: El Legado Perdido, lo mejor de toda la saga en una historia fresca y novedosa

Esta más que confirmado: no volveremos a ver un nuevo Uncharted protagonizado por el carismático cazatesoros Nathan Drake. Sin embargo, esto no significa que la popular saga de acción de Naughty Dog llegue a su fin, pues el universo Uncharted ofrece muchas más posibilidades en forma de personajes, escenarios e historias que no se centran en Drake. Uncharted: El Legado Perdido se encarga de demostrarlo como el primer 'spin-off' de la saga, que mantiene el mismo espíritu de entregas anteriores, pero con un novedoso enfoque.