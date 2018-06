Noticias

Ubisoft presenta la competición de Rainbow Six Siege y a Alexios y Kassandra, protagonistas de Assassin's Creed Odyssey

Ubisoft ha presentado en el marco de la feria E3, que se celebra en Los Ángeles (Estados Unidos) novedades de títulos como Beyond Good and Evil 2, Assassin's Creed Odyssey, que permitirá elegir entre personaje femenino o masculino al comienzo de la aventura, o Rainbow Six Siege, que presenta una competición de 'eSports'.