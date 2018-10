Ubisoft presenta Assassin's Creed Odyssey en España con el foco en su primera protagonista femenina

"Por primera vez se podrá jugar como mujer en toda la misión principal", ha explicado en el evento Esther Solanas, responsable de Assassin's Creed en España. Aunque videojuegos anteriores de la saga ya incluían misiones con personajes femeninos jugables, Odyssey es el primero que permite completar toda la historia con una mujer.

Kassandra es una mercenaria espartana que protagoniza el título de Ubisoft, ambientado en la Grecia del año 430 a.C, durante la Guerra del Peloponeso que enfrentó a Atenas y Esparta. Tras sufrir una tragedia familiar, es educada en Esparta como un niño.

La responsable de Assassin's Creed en España ha confirmado también que, a raíz de las novelas de la saga, Kassandra es la protagonista de este título y en ella recae el peso narrativo. Esta guerrera evoluciona hasta convertirse en "un semidiós", según Solanas.

La historia de Assassin's Creed Odyssey se ambienta en Grecia y se desarrolla cuatro siglos antes del comienzo de la entrega anterior, Origins, ubicado en el Egipto helenístico. Kassandra posee el "gen 'assassin'" con el que Odyssey y Origins se relacionan, como ha avanzado Solanas.

En la versión española de Assassin's Creed Odyssey, a Kassandra le ha puesto voz Yoël Mulachs, dobladora de Scarlett Johansson, que ha asegurado que se trata de un personaje con "un abanico muy amplio de caracteres y emociones" y haber invertido 120 horas en el doblaje de la guerrera.

El acto de Ubisoft en Madrid ha estado centrado en la introducción de su protagonista femenina, y ha contado con la presencia de dos 'espartanas' del deporte español, como son Joana Pastrana, campeona mundial de peso mínimo de boxeo, y Marina Bravo, jugadora de la selección española de rugby.

"Me parece importante que haya referentes femeninos tanto en los videojuegos como en el deporte femenino para las mujeres de la actualidad", ha valorado Bravo. Por su parte, Pastrana se ha sentido identificada con Kassandra. "Me hace ilusión que me haya podido identificar con un personaje de esta índole", ha afirmado.

Assassin's Creed Odyssey, el undécimo título principal de la serie de acción, permite elegir entre dos personajes principales: Kassandra y Alexios. No es posible alternarlos una vez elegido uno de ellos, según Solanas, que también ha asegurado que tienen "la misma personalidad".

"PATIO DE RECREO DE LA HISTORIA"

Ubisoft ha destacado la importancia de otras novedades añadidas en Odyssey, como es el caso de las elecciones, decisiones que puede tomar el jugador que impactan en la historia a corto plazo y que además proporcionan hasta cuatro finales diferentes. Esto va en línea de un videojuego que ofrece "una experiencia RPG reforzada", según Solanas.

El estudio francés ha hecho hincapié también en la labor de los historiadores que han participado en el desarrollo de Assassin's Creed al mando de sus recreaciones históricas, hasta convertir a la saga en "el patio de recreo de la historia", como lo ha calificado la responsable del juego en España.

Odyssey incluye el mapa de mayor tamaño de la saga hasta el momento, con recreaciones de la Grecia antigua continental y de 26 islas, y la aparición de personajes históricos como Sócrates, Pericles e Hipócrates, protagonistas de una época en la que "se deja de creer en dioses y se comienza a creer en la razón", ha apuntado la directiva.

Assassin's Creed Odyssey saldrá a la venta en España el próximo viernes 5 de octubre para las plataformas PlayStation 4 y Xbox One, así como para PS4 Pro y Xbox One X, y también para PC.