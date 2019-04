La UE reestablecerá los controles aduaneros con Reino Unido en caso de Brexit caótico

"En caso de una salida de la Unión Sin acuerdo, Reino Unido se convertirá en un país tercero (...) En el área de las aduanas y la fiscalidad, la consecuencias de un Brexit sin acuerdo serán potencialmente considerables y provocarán al menos cuatro cambios", ha explicado el francés en una rueda de prensa.

El primero de estos cambios, ha señalado, será la "aplicación inmediata" del Código Aduanero de la UE sobre el tráfico de mercancías. "En caso de un 'no acuerdo', se tendrán que poner en marcha nuevos controles fronterizos", ha resumido Moscovici. No obstante, Moscovici ha garantizado que esto no supondrá "controlar sistemáticamente todos los camiones", si no que se haría sobre la base de un "análisis de riesgos".

Aun así, el comisario ha subrayado que recuperar los controles aduaneros será "evidentemente" un "desafío importante" dado el "denso" tráfico comercial entre ambas partes. En concreto, ha asegurado que más de 4 millones de vehículos de mercancías atraviesan la frontera con Francia al año.

El segundo cambio es que aumentará la burocracia a la que se enfrentan las empresas europeas que comercian hasta ahora "sin obstáculos" con Reino Unido tendrán. "Algunos de nuestros Estados miembros calculan aumentos en el número de declaraciones de importación y exportación del orden del 40% y 50%", ha afirmado.

El tercero, ha señalado, es que los derechos de aduanas, el IVA e impuestos especiales de todas las mercancías importadas desde Reino Unido deberán ser pagadas por las empresas importadoras en los controles de aduanas.

Por último, los equipajes y las mercancías serán también objeto de controles y los viajeros procedentes de Reino Unido no podrán transportar a la UE ciertos productos, como aquellos de origen animal, o dinero en efectivo que supere la cifra de 10.000 euros.

Moscovici ha insistido en que la UE y sus Estados miembros están "todo lo preparados que se puede estar" para un escenario de Brexit caótico en este campo, pero ha reconocido que a pesar de ello provocaría "importantes perturbaciones" y "colas" en los puntos fronterizos.

"Sin acuerdo de salida, la actividad de miles de empresas europeas será indudablemente perturbada por el reestablecimiento de los controles aduaneros y las formalidades aduaneras", ha apuntado.

En este contexto, también ha aprovechado para recomendar a las empresas europeas que se preparen para poder seguir manteniendo intercambios comerciales con Reino Unido, evaluando, por ejemplo, su capacidad para cumplir con los nuevos requerimientos y autorizaciones, o poniéndose en contacto con las autoridades aduaneras nacionales para informarse.