La UE inicia el proceso para sellar el acuerdo comercial con Vietnam

Formalmente, Bruselas ha adoptado el Acuerdo comercial y el Acuerdo de Inversiones entre la UE y Vietnam, un paso que abre el procedimiento de ratificación a nivel comunitario. Ambos tratados se firmarán cuando así lo autoricen tanto los Estados miembros como el Parlamento.

El pacto comercial entrará en vigor cuando se complete este procedimiento, mientras que el acuerdo de protección de inversiones tiene que ser ratificado también a nivel nacional por cada uno de los socios comunitarios.

"Ambos acuerdos muestran nuestro fuerte compromiso con Vietnam. Son importantes por muchas razones: ayudarán a aumentar el comercio y la inversión, el crecimiento y el empleo" con "una de las economías asiáticas más dinámicas", ha subrayado en una rueda de prensa la comisaria de Comercio, Cecilia Malmström.

El comercio de mercancías entre la UE y Vietman asciende a 47.600 millones de euros al año y a 3.600 millones en el caso de los servicios, según los datos de la Comisión Europea. El bloque comunitario exporta al país asiático principalmente maquinaria, equipos de transporte, productos químicos y agrícolas. Vietnam, por su parte, exporta a la UE equipos de telecomunicaciones, prendas de vestir y productos alimentarios.

Una vez entre en vigor, el acuerdo comercial eliminará más del 99% de los aranceles que actualmente se aplican a las mercancías. Vietnam eliminará el 65% de los derechos de importación desde el principio y retirará el resto de derechos tras un periodo de diez años.

También se reducirán las barreras no arancelarias en el sector del automóvil y se protegerán en Vietnam un total de 169 alimentos y bebidas calificadas como indicaciones geográficas por el bloque comunitario, entre las que se encuentra el vino de Rioja. Además, Vietnam abrirá el mercado de contrataciones públicas a las autoridades y empresas europeas en las mismas condiciones que las firmas nacionales.

Con respecto a la protección de las inversiones, la UE y Vietnam acordaron crear un sistema de tribunales de inversiones similar al que el bloque comunitario pactó con Canadá para el CETA y al que quería poner en marcha con Estados Unidos en el caso del TTIP.

Por último, en relación al respeto de los Derechos Humanos por parte del país asiático, Malmström ha reconocido que hay "un problema" que "nadie niega" y que han hablado con las autoridades vietnamitas. "El acuerdo comercial convertirá a Vietnam una democracia completa en una noche", ha admitido la sueca.

No obstante, la comisaria ha defendido que el acuerdo comercial es una "herramienta" de la UE para impulsar avances en este ámbito a través del diálogo entre ambas partes. "Es una herramienta con la que podemos trabajar con las fuerzas progresistas en el país para avanzar, pero no va a resolver todos los problemas, absolutamente no", ha remarcado.