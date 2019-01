La UE y Nueva Zelanda aspiran a concluir un acuerdo de libre comercio este año

"Tenemos que hacer todo lo posible para concluir el acuerdo comercial entre Nueva Zelanda y la Unión Europea a lo largo de este año. Me gustaría concluir este acuerdo antes del final del mandato de mi Comisión", ha explicado Juncker en rueda de prensa con la primera ministra neozelandesa, Jacinda Ardern, en su primer viaje a la capital europea.

Juncker se ha mostrado "convencido" de que "esto es posible" dado "el buen espíritu" que ambas partes han mostrado durante sus discusiones de este viernes y ha anunciado que el comisario de Agricultura, Phil Hogan, se desplazará el mes que viene a Nueva Zelanda a fin de acercar posturas en el capítulo más sensible de los productos agrícolas.

"Compartimos la ambición expresada por la UE, por el presidente. Saludamos el nivel de ambición", ha agregado la primera ministra neozelandesa, que ha puesto de relieve el ritmo "rápido" con el que avanzan las negociaciones, algo "inusual" en este tipo de cuestiones, al tiempo que ha admitido que ambas partes se han hablado de forma "muy abierta y franca".

Hogan ha recordado que en virtud del mandato de negociación aprobado por los Veintiocho para autorizar a la Comisión a negociar el acuerdo de libre comercio con Nueva Zelanda no habrá "liberalización plena" en productos "sensibles" para la Unión como los lácteos, el bovino y la carne ovina, aunque "no significa" que no haya "otros" también, para los que, como ocurre en todos los acuerdos de libre comercio de la Unión con terceros, se negociará "una cuota arancelaria" como "también" hará Nueva Zelanda, para sus productos.

"Publicaremos nuestra oferta de acceso a mercado en febrero", ha explicado el comisario, quien ha saludado a su vez que Nueva Zelanda ya se ha comprometido a publicar "una lista de indicaciones geográfica para discutir", al tiempo que ha confiado en que ambas partes acerquen posiciones "en las tres rondas" de negociación previstas de aquí a julio y se finalice el acuerdo "antes del final del mandato" de la Comisión.

"En las tres rondas de negociaciones, cerramos las diferencias", ha explicado, mientras que Juncker también ha dejado claro que el bloque negociará con "mente abierta".

Ambas partes sin embargo han querido dejar claro que su "excelente" relación va mucho más allá del plano económico y comercial, dado que "comparten" las "mismas visiones" para avanzar en cuestiones internacionales clave como la lucha contra el cambio climático o la reforma de las instituciones internacionales como la Organización Mundial del Comercio.

"Frente al aislacionismo y el proteccionismo, Nueva Zelanda y la UE comparten el entendimiento de no es viable actuar solos en un mundo interconectado e interdependiente", ha subrayado la primera ministra neozelandesa en una comparecencia previa ante la prensa con el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk.

En ella, también ha subrayado que ambas partes son "socios verdaderos" para "construir la paz durable" y "promover y defender un orden internacional basado en normas".

"Ambos defendemos los valores de la democracia liberal, los Derechos Humanos y el Estado de Derecho. Ambos creemos firmemente en la apertura, la cooperación y el orden internacional basado en normas y en el comercio libre", ha agregado Tusk, que ha considerado que el acuerdo de libre comercio "ambicioso y completo" que ambas partes negocian tiene "una importancia estratégica enorme" para dicho orden mundial "en un momento en el que algunos lo están cuestionando", en alusión al presidente estadounidense, Donald Trump. "Estamos enviando un mensaje claro de que estamos juntos contra el proteccionismo", ha remachado.