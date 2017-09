Twitter prueba una función que divide textos largos automáticamente en un hilo de 'tuits'

Un usuario de Twitter apodado Devesh Logendran ha compartido capturas de pantalla de una nueva función que incorporaría la red social de 'microblogging'. Esta divide automáticamente un texto de más de 140 caracteres en tuits individuales, acompañados de una referencia al orden que cada mensaje ocupa en el conjunto del hilo.

Por el momento, los usuarios de Twitter que desean compartir contenido de longitud superior a un 'tuit' se ven obligados a dividir manualmente el texto y a responder manualmente y uno a uno a cada mensaje. De este modo, la nueva función que está probando la red social busca simplificar el proceso y facilitar su uso por parte de aquellos usuarios menos acostumbrados a su plataforma.

La compañía no ha querido realizar por ahora ningún comentario sobre esta nueva función, ha informado el portal The Next Web, que ha recordado que existen 'apps' de terceros que ya ofrecen esta funcionalidad.