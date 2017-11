Twitter corregirá un 'bug' que bloquea las búsquedas de imágenes, vídeos y noticias con la palabra "bisexual"

A través de una secuencia de tuits publicada por su perfil de soporte de usuario, Twitter ha pedido disculpas por un "problema técnico" que afecta a los resultados de búsqueda "de ciertas palabras relacionadas con la sexualidad". Tal y como han criticado varios usuarios de la red social desde comienzos de esta semana, el error afecta a términos como "bisexual", cuyos resultados de búsqueda no están visibles si se activan los filtros para que se muestren únicamente imágenes, vídeos o noticias.

Twitter ha afirmado que el bloqueo de estas búsquedas no encaja con sus valores como empresa. La compañía ha explicado que uno de los métodos que emplea para identificar contenido sensible en su plataforma es una lista de términos "que aparecen frecuentemente junto con contenido para adultos", aunque ha matizado que muchas de estas palabras listadas no son explícitas, por lo que el análisis debe ser complementado con otras señales que determinen la sensibilidad del contenido.

La plataforma de 'microblogging' ha explicado que, de acuerdo con sus políticas, el contenido multimedia sensible es presentado "como un enlace" en los resultados de búsqueda, en lugar de ser mostrado en su formato original. En aquellos casos en los que todos los resultados deberían aparecer transformados, Twitter genera automáticamente un mensaje de error que asegura que la búsqueda no ha tenido éxito, como estaba ocurriendo en el caso de la palabra "bisexual".

La implementación de la lista de palabras relacionadas con contenido adulto categoriza los tuits "basándose solo en el texto, sin tener en cuenta otras señales". Así, Twitter ha reconocido que este listado estaba "desactualizado", no había sido revisado e incluía "incorrectamente" términos con un uso mayoritario en contextos no sensibles. La red social ha asegurado que ha "auditado" la lista y eliminado aquellos términos "que no debían haber sido includos". Según sus previsiones, el error será corregido "en las próximas 24 horas".