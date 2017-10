Twitter comienza el desarrollo de una función que permitirá guardar tuits para una lectura posterior

Coincidiendo con el desarrollo de la Hack Week, Twitter ha comenzado la pasada semana el desarrollo de la función 'Save for Later' ('Guardar para después'), con la que la red social de 'microblogging' espera ofrecer un servicio más cómodo a aquellos usuarios que desean acceder con posterioridad a determinados tuits, y que actualmente recurren a métodos tales como marcarlos con un 'like', retuitearlos o autoenviárselos vía mensaje directo.

La Product Manager de Twitter, Jesar Shah, ha publicado a través de su perfil en la red social un GIF donde se muestra un "prototipo inicial" tras una primera semana de desarrollo que refleja cómo será la mecánica de esta nueva función. Cada tuit incorpora un menú en la parte posterior donde figura la opción 'Añadir a marcadores'; la lista completa de publicaciones guardadas puede consultarse dentro de las opciones de perfil de usuario.

La directiva de Twitter ha compartido el 'hashtag' #SaveForLater con el objetivo de que más usuarios de la red social aporten sugerencias al desarrollo de esta función, que tal y como ha avanzado, "seguramente cambiará" respecto al primer prototipo compartido.