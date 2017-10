Trudeau condena ataques terroristas en Canadá y dice son "ejemplos del odio"

El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, condenó hoy dos supuestos ataques terroristas que causaron cinco heridos en la ciudad de Edmonton, en el noroeste del país, y dijo que son "otro ejemplo del odio".

"Los primeros informes indican que este es otro ejemplo del odio contra el que debemos permanecer vigilante", señaló Trudeau en un comunicado.

"No podemos, y no dejaremos que la violencia extremista eche raíces en nuestras comunidades. Sabemos que la fortaleza de Canadá proviene de nuestra diversidad y no seremos acobardados por aquellos que nos quieren dividir y promover el miedo", agregó.

El jefe de Policía de Edmonton, Rod Knecht, explicó hoy durante una rueda de prensa que un individuo de 30 años de edad fue detenido tras presuntamente apuñalar a un agente y arrollar con su vehículo cuatro personas.

Las heridas del agente de Policía no son críticas.

Knecht también informó que en el vehículo del atacante se encontró una bandera del grupo terrorista Estado Islámico.

El jefe de Policía declaró que creen "que el individuo actuó en solitario" y que "dadas las pruebas", la investigación apunta a "actos de terrorismo".

Los ataques se iniciaron en el centro de Edmonton alrededor de las 20.15 del sábado, hora local (2.15 del domingo, GMT) cuando un agente de Policía que dirigía el tráfico cerca de un estadio de fútbol fue primero arrollado por un vehículo y posteriormente apuñalado por el conductor.

Tras el ataque, el conductor huyó a pie.

Alrededor de las 00.00 hora local del domingo, las 6.00 GMT, la Policía localizó el supuesto autor conduciendo una furgoneta de alquiler en un control policial.

Cuando los agentes intentaron detener el conductor, el vehículo se dio a la huida perseguido por unos 20 patrullas.

En su huida, el conductor intentó arrollar a los transeúntes. Cuatro de ellos fueron arrollados por la furgoneta.

Las autoridades no han informado, aún, de la gravedad de las heridas.