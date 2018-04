Tribeca arranca con un homenaje a una de las grandes de la comedia: Gilda Radner

El Festival de Cine de Tribeca arrancó hoy su edición 17 con el estreno de "Love, Gilda", un documental de la directora Lisa D'Apolito que homenajea a una de las damas de la comedia estadounidense: Gilda Radner.

La producción, contada por la misma protagonista, es una recopilación de cintas de audios, vídeos caseros y entrevistas que permite dibujar la personalidad de una de las estrellas más recordadas del programa "Saturday night live".

"Love, Gilda" ha sido descrito por la vicepresidenta ejecutiva de Tribeca Enterprises, Paula Weinstein, como "el filme correcto en el momento correcto y la forma perfecta de abrir" este festival creado para revitalizar Tribeca, el barrio neoyorquino destrozado por los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001.

Al estreno, que tuvo lugar en el Beacon Theatre, asistieron los cofundadores del festival: Jane Rosenthal y el consagrado actor Robert De Niro.

El festival, que hasta el próximo 29 de abril reunirá a directores y otras personalidades del séptimo arte, trae este año una selección de 96 títulos con una inédita presencia de realizadoras femeninas, el 46% (44 producciones).

La cofundadora de Tribeca, Jane Rosenthal, denunció en su mensaje de bienvenida una cultura "amenazada por voces ignorantes pero poderosas que corean 'noticias falsas' mientras hacen oídos sordos al esfuerzo de los más vulnerables", y ensalzó la capacidad de las artes para "sanar" y de la narrativa para "fortalecer".

Por otra parte, Rosenthal anunció que por primera vez se incluye un apartado llamado Cinema360 dentro del programa de cine inmersivo, que explora nuevas formas de narración utilizando tecnología de realidad virtual o aumentada.

La abultada agenda de este año incluye tertulias que tendrán entre sus invitados a consagrados directores como Steven Spielberg o Brian de Palma, la realizadora Laura Poitras ("Citizenfour") y celebridades como Sarah Jessica Parker, Paris Hilton, y De Niro, quien en esta edición dialogará con Bradley Cooper.

La representación iberoamericana recae en "All About Nina", dirigida por la española Eva Vives y en cuyo elenco destaca la mexicana Kate del Castillo, la cual se adentra en la vida de una comediante (Mary Elizabeth Winstead) que huye a Los Ángeles con la intención de presentarse a una audición y escapar de su expareja.

También hace parte de la selección "Duck Butter", en la que el director puertorriqueño Miguel Arteta narra cómo dos chicas, Alia Shawkat y Laia Costa, acordaron permanecer juntas 24 horas para saber si podían conectar y tener una relación romántica.

Otros de los títulos de factura latina son "Dry Martina", del chileno Che Sandoval, basada en una famosa cantante argentina que tras perder su habilidad de cantar viaja a Chile en busca de nuevas oportunidades, y "No dormirás", del uruguayo Gustavo Hernández, una producción de suspenso sobre un grupo de teatro que se instala en un hospital siquiátrico para experimentar con el insomnio.

Se suman "La enfermedad del domingo", en la que el español Ramón Salazar aborda la historia de una niña abandonada por su madre a los ocho años y que más de tres décadas después le propone a ésta que pasen diez días juntas, y "Disobedience", del chileno Sebastián Lelio ("Una Mujer Fantástica"), donde Rachel Weisz y Rachel McAdams ponen cara a un romance tabú dentro de una comunidad judía ortodoxa.

La ocasión será propicia igualmente para celebrar un cuarto del siglo del estreno de "La lista de Schindler", que reunirá en una tertulia a Spielberg y actores como Liam Neeson, Sir Ben Kingsley, Embeth Davidtz, entre otros.

Otro agasajado será el clásico "Cara Cortada", que en su 35 aniversario será motivo de una charla encabezada por De Palma y los actores Al Pacino, Michelle Pfeiffer y Steven Bauer.

Para el cierre se ha reservado la presentación de "The Fourth Estate", dirigido por Liz Garbus, que revela lo que ha supuesto para el diario The New York Times la cobertura del primer año del mandato del presidente Donald Trump.