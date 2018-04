Tribeca despide una edición con cabida para la tecnología, la música y el activismo

El festival de cine de Tribeca cierra hoy una 17 edición que no solo ha acogido estrenos y alfombras rojas: han tenido cabida charlas de estrellas de la industria, innovaciones tecnológicas y hasta un concierto de Patti Smith o un acto del movimiento contra el abuso sexual "Time's Up".

Este año arrasó entre el jurado la película "Diane", el debut en la narrativa cinematográfica de Kent Jones, que se alzó con tres galardones: el "Premio Fundadores a la Mejor Película Narrativa" y, dentro de la competición de EE.UU. para este género, los de mejor guion y mejor fotografía.

Tribeca se vistió de gala desde la primera jornada, cuando recordó a una de las grandes de la comedia estadounidense, Gilda Radner, con un documental dirigido por Lisa D'Apolito al que no faltaron los cofundadores del festival, Jane Rosenthal y el consagrado actor Robert De Niro.

También estuvieron presentes en la clausura, este sábado, en la que se estrenó el primer capítulo de "The Fourth Estate" (El Cuarto Poder), un documental de cuatro partes en el que Liz Garbus muestra cómo vivió la redacción de The New York Times el primer año de la Administración Trump.

No obstante, una de las noches más brillantes de esta cita del cine fue la del estreno de "Zoe", un romance de ciencia ficción firmado por Drake Doremus y protagonizado por Léa Seydoux y Ewan McGregor, con la cantante Christina Aguilera en el elenco.

"Estoy muy feliz de estar aquí, es mi primera vez", dijo Seydoux, que relató a los periodistas cómo la conquistó el guion estando embarazada y decidió "esperar" para dedicarse a ese filme, que habla sobre la "profundidad de la condición humana".

Presentaron sus novedades también Rachel Weisz, Rachel McAdams y Alessandro Nivola, protagonistas de "Disobedience", del director chileno Sebastián Lelio; y otros nombres destacados de la pequeña y la gran pantalla, como Christina Hendricks, Ansel Elgort, Sarah Jessica Parker, Ethan Hawke o Evan Rachel Wood.

Además, hubo una serie de charlas entre las que sobresalió la del actor Bradley Cooper, que repasó su carrera junto a De Niro y reveló que Lady Gaga lo animó a aprender a cantar en la nueva versión de "A Star Is Born", que coprotagoniza con ella.

Lejos de las novedades, fueron homenajeadas películas que han entrado en la categoría de "clásicos": "Scarface", cuyo 35 aniversario celebraron Brian de Palma, Al Pacino, Michelle Pfeiffer y Steven Bauer; o "La lista de Schindler", que a un cuarto de siglo de su estreno reunió a Steven Spielberg, Liam Neeson y Ben Kingsley.

Y como en los últimos años, Tribeca apostó por nuevas narrativas en las que la tecnología tiene un rol destacado, con experiencias "inmersivas" que utilizaban la realidad virtual o aumentada y piezas cortas que se podían disfrutar en una sala llamada "Cinema360".

La nota musical la puso la artista Patti Smith, que subió a un escenario a otros iconos del rock, Bruce Sprinsgteen y Michael Stipe (R.E.M.), y hasta a su hijo, Jackson, para celebrar el estreno del documental "Horses: Patti Smith and her Band", sobre el 40 aniversario de su álbum debut, "Horses" (1975).

"People have the power" (La gente tiene el poder), cantaron al unísono Smith y Sringsteen en Tribeca, un festival que nació para hacer resurgir de sus cenizas al barrio que le da nombre y que se convirtió en una zona deprimida de la ciudad tras el 11-S.

Precisamente de ese "empoderamiento" de la gente, y en especial de las mujeres, hablaron este sábado nombres reconocidos de Hollywood, desde Julianne Moore hasta Ashley Judd, en un acto del grupo activista contra el acoso sexual "Time's Up".

La organización del festival de cine de Tribeca destacó en este sentido que el 46 % de los 96 filmes seleccionados para esta edición fueron realizados por mujeres, un porcentaje sin precedentes en su historia.