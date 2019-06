Tim Cook avisa sobre la tendencia a perder la privacidad a cambio de disfrutar de avances tecnológicos

Cook ha querido concienciar a los graduados de esta promoción sobre la normalidad con la que se asume hoy en día la pérdida de privacidad en la red asegurando que "si aceptamos como normal e inevitable que todo en nuestras vidas puede ser agregado, vendido o incluso filtrado en caso de un hackeo, entonces perdemos mucho más que datos, perdemos la libertad de ser humanos".

"Las redes sociales, los vídeos compatibles, los 'snaps' y las historias que conectan a media población de la Tierra. Todos pueden trazar sus raíces hasta el patio de Stanford", ha asegurado Cook en su discurso, en referencia a la proximidad de la universidad con Silicon Valley y a las innovaciones que han salido de esta región.

No obstante, el directivo ha lamentado que "parece que la industria está siendo más conocida por una innovación menos noble: la creencia en que puedes reclamar el reconocimiento sin aceptar la responsabilidad".

En su discurso, Cook ha señalado que es algo que "se ve ahora cada día, con cada violación de datos, de privacidad, cada ojo ciego dirigido al discurso de odio. Las noticias falsas envenenando nuestra conversación nacional". "Demasiados parecen pensar que las buenas intenciones les excusan de los resultados hirientes", ha subrayado.

"Lo que construyes y creas define quién eres", ha afirmado, y ha defendido que "aceptar la responsabilidad significa tener el coraje de pensar las cosas. Y hay unas pocas áreas en las que esto es más importante que la privacidad".

Como consecuencia, Cook ha asegurado que los usuarios se censuran a sí mismos, evitando compartir en la Red todo lo que piensan o lo que son. "En un mundo sin privacidad digital, incluso si no has hecho nada malo más allá de pensar diferente, empiezas a censurarte a ti mismo, poco a poco", y ha compartido que "el efecto escalofriante de la vigilancia digital es profundo, y toca todo".

"En qué pequeño mundo sin imaginación acabaríamos, poco a poco". Un mundo, que, como ha señalado el directivo sería "irónicamente, el tipo de medio que habría limitado a Silicon Valley antes siquiera de haber empezado". "Merecemos algo mejor, merecéis algo mejor", ha apuntado.

Cook ha animado a los graduados a convertirse en "constructores", "combinando la ambición con la humildad, con una humildad de propósito" y sin necesariamente empezar de la nada para construir algo monumental, sino poco a poco. "Los mejores fundadores pasaron la mayor parte de su tiempo construyendo, pieza a pieza", ha compartido.

Además, el directivo de Apple ha afirmado que "los constructores se encuentran cómodos en la creencia de que el trabajo que hacen durante toda su vida un día será más grande que ellos, que cualquier persona".

"Ser un constructor consiste en creer que probablemente no seas la mejor causa en La Tierra, porque no estás hecho para durar. Consiste en hacer las paces con el hecho de que no estarás ahí en el final de la historia", una lección que, como ha confiado a los recién graduados, aprendió cuando se hizo cargo de la empresa tras la muerte de Steve Jobs.

En su discurso, Cook también ha querido hacer referencia a Jobs, al pronunciarlo en el mismo lugar en el que el fundador de Apple ofreció su mítico alegato a los graduados de la universidad de Stanford en 2005, hace catorce años.

Así, el directivo ha afirmado que, como dijo Jobs entonces, él aprendió a sacar lo mejor de sí mismo gracias a que no vivía la vida de otros. "Lo que era verdad entonces lo es ahora. No perdáis el tiempo viviendo la vida de otros. No intentéis emular a las personas que estuvieron antes que vosotros excluyendo todo lo demás, contrayéndoos en una figura que no encaja".

En su conclusión, Cook ha animado a los graduados a que busquen su propio camino. "Encontrad la esperanza en lo inesperado. Encontrad el coraje en el desafío. Encontrad vuestra visión en la carretera solitaria".