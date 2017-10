Tim Cook confirma que los ordenadores Mac mini siguen estando en la línea de productos de Apple para el futuro

Así ha respondido Cook a un correo enviado por uno de los lectores del portal MacRumors. Este lector, de alias Krar, preguntó al director ejecutivo de Apple sobre el aparente abandono de Mac mini por parte de la compañía, dado que Apple no ha lanzado nuevas versiones ni renovaciones de este dispositivo desde su lanzamiento hace tres años.

No obstante, Cook ha avanzado que su empresa no solo no se ha olvidado de estos ordenadores compactos, también ha confirmado que Apple tiene planes para ellos. "No es el momento de compartir ningún detalle, pero planeamos que Mac mini sea una parte importante de nuestra línea de productos en el futuro", ha señala el email del CEO.