Sea of Thieves, el videojuego multijugador de piratas, ya está disponible para Xbox One y Windows 10

Microsoft ha anunciado este martes el lanzamiento del videojuego multijugador de piratas Sea of Thieves para Xbox One y PC con Windows 10. Además, Xbox ha lanzado por un tiempo limitado varios 'packs' con las versiones One S y One X de la consola que incluyen este título.