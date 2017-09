The Witcher prepara su décimo aniversario con un vídeo de agradecimiento a sus fans

En este, es el propio Geralt de Rivia el que se dirige a los jugadores para agradecerles su entrega con los videojuegos. "Lo cierto es que tú me conoces mejor que nadie. De hecho, no estaría aquí de no ser por ti. Gracias por todo", señala el protagonista de la saga, brindando junto a otros personajes que han aparecido en las entregas de PC y consolas.

Por el momento se desconoce si CD Projekt RED trabajará en una cuarta entrega de la saga después del éxito de The Witcher 3: Wild Hunt, que desde su lanzamiento en 2015 ha conseguido vender más de diez millones de copias, según el portal Twinfinite. La desarrolladora polaca se encuentra trabajando en el título futurista Cyberpunk 2077, y la última aportación a su franquicia estrella se ha dado con Gwent, el juego de cartas ambientado en el universo de Geralt de Rivia.