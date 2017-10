"The Lodgers", la independencia de Irlanda en un cuento de terror gótico

"¿Ha sido una coincidencia que el 50 Festival de Sitges programase como cinta de clausura "The Lodgers", un cuento gótico de terror que el director Brian O'Malley ha elaborado como alegoría de la independencia de Irlanda del gobierno británico?".

La pregunta, formulada por el productor de la película, Shaked Berenson, fue inmediatamente respondida por el director del Festival, Ángel Salas, que presentaba al equipo de la película en una rueda de prensa en el hotel Meliá de Sitges. "Absolutamente", ha dicho.

"Lo que nos gustó fue la idea de la mujer rompiendo cadenas, nos gustan las mujeres que defienden su posición en un mundo opresivo, y cualquier excusa para poner películas que aboguen por esa posición nos parecen bien, y ésta, un buen motivo en un momento en el que se están produciendo inexplicables abusos sobre las mujeres", ha señalado Salas.

O'Malley, que ya estuvo en Sitges con su primer largometraje "Let Us Prey" (2014) trae ahora "The Lodgers", el cuento gótico más clásico de los vistos en el Festival; el terror, que llega desde el lago hasta una enorme casona semiderruida, toma forma en los torrentes de agua que surgen del sótano, y suben hacia el techo en lugar de caer.

En "The Lodgers", Rachel (Charlotte Vega, nacida en Sitges) trata de luchar contra su destino, mientras su gemelo Edward (Bill Milner) ha dejado de pelear; entiende que debe obedecer y se pliega a las presencias infernales que les acosan, entre ellas, los fantasmas de sus propios padres.

El aislamiento de la pareja se rompe el día de su 18 cumpleaños, cuando la joven conoce a un soldado que ha luchado con las tropas inglesas y vuelve mutilado de la guerra (Eugene Simon), al tiempo que el abogado de la familia (David Bradley) se atreve a visitarles porque su fideicomiso se ha agotado.

Explica O'Malley que la historia ocurre en 1920, después de la primera Guerra Mundial, pero (lo más importante, dice) "sólo un poco antes de la revolución que independizó a Irlanda del Reino Unido".

"La historia de Rachel es una alegoría de esa libertad que para Irlanda fue independizarse de los invasores, los niños de esta película, abocados a una espiral de muerte por herencia, representan un poco al pueblo irlandés", añade el realizador.

O'Malley hace notar que la película "sugiere que la madre de Rachel, y otras antes que ella, ya intentaron romper la maldición, pero no pudieron. Es un modo de reflexionar que propongo: al final lo hace Rachel porque tiene ya fuerza necesaria".

"Entendemos que son las madres quienes piensan que lo que ocurre no es correcto y quieren cambiarlo; Rachel también es una alegoría de Irlanda, ella hereda la fuerza de la madre y hace las cosas en el momento en el que pueden prosperar, no antes", apunta el irlandés.

Aún así, la película es un cuento "bello y elegante", dice O'Malley, quien inventó para la banda sonora una nana antigua de letra "siniestra" que los niños cantan como una letanía: son las "instrucciones para ser un buen chico".

Igual que Cenicienta, los hermanos tienen que estar bajo llave pasada la medianoche; como Caperucita Roja (en este caso, negra), la protagonista se adentra en el bosque cargada con una cestita, y como el peor de los cuentos de Edgar Allan Poe, la posibilidad del amor crece en un cementerio donde los amantes comen un fruto que hunde sus raíces entre las tumbas.

El director reconoce "remar contra corriente" en las tendencias del cine fantástico: "Las películas de terror y sustos son estupendas, las ves y pasas miedo, pero solo una vez. Yo prefiero la tensión, también como público, mantener la atención y sentirme incómodo. Quizá son cosas que cambian con la edad", ha sugerido.

Esta proyección de clausura de la Sección Oficial del Festival de Sitges, fuera de concurso, ha supuesto el estreno europeo de la cinta, que ya se presentó en Toronto a nivel mundial.