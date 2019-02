El estudio español Tessera presenta su primer videojuego de realidad virtual, Intruders: Hide and Seek

PlayStation España junto con todo el equipo de Tessera Studios han presentado este martes en el cine Sony de PlayStation de Madrid el videojuego de realidad virtual Intruders: Hide and Seek, ganador del premio al 'Mejor Juego del Año' en la III edición del certamen PlayStation Talents.

Intruders es un juego de sigilo compatible con Realidad Virtual (VR) donde el jugador asume el papel de Ben, un niño de trece años que presencia como sus padres son atados y torturados por tres desconocidos que entran en su casa buscando algo. El jugador tendrá que moverse por la casa pasando desapercibido, escondiéndose de sus enemigos y realizando diferentes pruebas para poder salvar a su familia.

A la presentación han acudido los miembros del equipo responsable del desarrollo, así como el compositor de la Oreja de Van Gogh y de la banda sonora del juego, Xabi San Martín, y el actor de doblaje que encarna la voz de uno de los villanos, Artur Palomo; los cuales han aprovechado la ocasión para contar sus experiencias con Tessera Studios y con el videojuego.

Intruders supone el primer proyecto de Tessera Studios, que se empezó hace tres años como proyecto final para la universidad, según ha explicado el diseñador del estudio, Pablo Lafora, pero que se ha convertido "en un sueño hecho realidad", y ha contado con el apoyo de Daedaelic Entertainment y Sony Interactive Entertainment España a través de su programa de apoyo al desarrollo español PlayStation Talents.

En 2016, Intruders: Hide and Seek ganó el premio Fun & Serious en reconocimiento como el Mejor Proyecto Universitario del año, el Premio de la Prensa en los PlayStation Talents y además, el Premio PlayStation Talents al Mejor Videojuego del año. En 2017 ganó el premio 'Gaming Best Pitch' en el festival SXSW 2017.

Intruders: Hide and Seek estará disponible para PS4 en formato físico y para su descarga a través de la PlayStation Store a partir del próximo 13 de febrero, por un precio de 19,99 euros. El juego cuenta con la certificación PEGI 18.