Noticias

http://www.teinteresa.es/noticias/Telltales-Walking-Dead-Final-Season_0_2162183994.html

Telltale's The Walking Dead: Final Season llegará a PS4 y Xbox One el 29 de marzo

Telltale's The Walking Dead The Final Season llegará en formato físico para Playstation 4 y Xbox One a España el próximo 29 de marzo, de la mano de Skybound Games.