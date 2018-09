Telltale Games, el estudio de los videojuegos narrativos, cierra entre las bromas y bancarrota

El pasado viernes, el estudio de videojuegos estadounidense Telltale Games ha confirmado su cierre, dejando a la práctica totalidad de sus 250 empleados sin trabajo y cancelando todo el catálogo de títulos en el que trabajaban, entre ellos nuevos títulos de sus sagas The Walking Dead y The Wolf Among Us.



Tras 14 años de existencia, el cierre de Telltale Games se daba a conocer el pasado viernes a través de un comunicado emitido por el CEO de la compañía, Pete Hawley. Tras "un año de desafíos insuperables" y alegando malas cifras de ventas de sus últimos lanzamientos, la empresa informó de su despido a todos sus trabajadores, unos 250 en total, salvo 25 de ellos que permanecen para gestionar el cierre.

Desde su creación allá por el año 2004 por parte de trabajadores procedentes del estudio LucasArts, Telltale Games se había especializado en la realización del videojuegos con narración de historias a través de episodios, así como en la adaptación de sagas cinematográficas o televisivas como Batman, Juego de tronos o The Walking Dead, la serie que les proporcionó mayor fama.

Los empleados de la compañía como la desarrolladora Emily Grace han denunciado a través de las redes sociales las condiciones de su despido. Grace ha asegurado que los trabajadores no han recibido por parte de Telltale ningún tipo de indemnización, así como que su seguro médico concluye en apenas una semana y que muchos de ellos no disponen de acceso a la prestación por desempleo.

Los exempleados de Telltale han comenzado a utilizar el 'hashtag' '#TelltaleJobs' en Twitter para comentar su situación. La citada desarrolladora ha resaltado incluso que algunos de los empleados de la compañía acababan de ser contratados en Telltale hacía apenas una semana.





ANTECEDENTES AL CIERRE

La situación actual de bancarrota de Telltale ha llegado después de un periodo económicamente tortuoso. El pasado mes de noviembre, la empresa se deshizo de 90 de sus desarrolladores, lo que por aquel entonces representaba un cuarto de sus empleados. Los despedidos ya denunciaron los que consideraban un ambiente de trabajo tóxico, estancamiento creativo y cargas de trabajo excesivas.

El pasado mes de junio, Telltale anunció además que abandonaba el motor gráfico que había empleado anteriormente de cara a los videojuegos que planeaba lanzar en 2019, optando por Unity. El productor ejecutivo de la franquicia The Walking Dead, Brodie Anderson, llegó a admitir que habían "decepcionado a los jugadores" debido a su tecnología gráfica.





AL MENOS TRES JUEGOS SIN TERMINAR

Entre las principales consecuencias de la quiebra del estudio destaca la cancelación de la mayor parte de los videojuegos en los que trabajaba. Entre ellos se incluyen la segunda parte de The Wolf Among Us, la adaptación de la serie Stranger Things, los próximos episodios de The Walking Dead: The Final Season y la segunda temporada de la saga Juego de tronos.

Telltale no ha especificado la labor a la que se dedicarán los 25 trabajadores que permanecerán en la plantilla de la compañía. Según ha publicado el portal USGamer, estos desarrolladores terminarán el próximo episodio de Minecraft: Story Mode encargado por Netflix.





BROMAS CONVERTIDAS EN VIDEOJUEGOS

Ante el anuncio del cierre, los exempleados de Telltale han compartido historias sobre su trabajo en los videojuegos del estudio, como ha sido el caso de la desarrolladora Molly Maloney, miembro de equipo responsable de Tales from the Borderlands.

Maloney ha explicado cómo una broma entre los desarrolladores del título acabó finalmente incluyéndose en el videojuego final. El equipo narrativo pretendía que los animadores diseñaran una escena en la que el personaje de Rhys apagaba los monitores en los que Handsome Jack se burlaba de él.

En su lugar, debido a un malentendido lingüístico, el equipo de diseñadores optó por hacer que el personaje de Rhys dirigiese una peineta hacia los monitores. "Lo que recibimos fue tan bueno que el director del juego --Neil Harman-- decidió dejarlo así", ha narrado Maloney.

Ante el cierre, y dado el despido de más de 200 personas, otros estudios de videojuegos estadounidenses han utilizado también las redes para ofrecerles sus vacantes de trabajo, como ha sido el caso de Ubisoft, Santa Monica, Naughty Dog, Blizzard, Gearbox, Aurora 44 o PUBG Corp, entre otros.