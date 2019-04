Telecoming lanza DPay, una solución de pago móvil para la prensa digital

La compañía afirma que "el modelo de suscripción y el pago por contenidos de calidad es una tendencia consolidada en grandes industrias como música, vídeo y videojuegos" y con DPay ofrece la posibilidad de pagar los contenidos seleccionados por los lectores (bien por artículos, bien por suscripción) de manera "segura, sencilla y rápida" y con cargo a la factura de su móvil.

"Se trata de una nueva oportunidad para los medios de comunicación", defiende Telecoming, que busca convertirse en "aliado tecnológico" para acompañar a los medios en la monetización de sus contenidos ante un futuro en el que el consumo será móvil (un 28 por ciento en 2020, según datos de Eurostat).

Además, se prevé que el mercado de e-Publishing (libros, periódicos y revistas digitales) en España, pase de casi 514 millones de euros este año hasta 742 millones de euros en el 2023, tal y como apunta la consultora tecnológica Juniper.

"Los hábitos de consumo de contenidos de prensa digital están cambiando. Ahora el lector opta por seleccionar distintas informaciones dentro de la extensa oferta de medios 'online'. Cada vez se tiende más a una lectura de artículos en distintos diarios digitales, lo que implica una compra más puntual e impulsiva", señala Roberto Monge, Chief Operations Officer en Telecoming.

Algunas cabeceras internacionales, como es el caso de 'The Wall Street Journal' o 'The New York Times', ya monetizan sus contenidos con muros de pago y modelos 'freemium'. Con esta herramienta, Telecoming asegura simplificar el proceso para suscripciones o compra de artículos periodísticos mediante pago 'one shot', "multiplicando los ratios de conversión para la prensa digital", concluye la compañía.