Lo más descargado de la App Store: Plague Inc., Twist Hit!, y la aplicación de la Agencia Tributaria

En lo relativo a los juegos, Plague Inc. ocupa la primera posición de la lista de juegos más descargados en iPhone, y Amaze!!! se sitúa como el más popular de los gratuitos. En iPad, Minecraft es el juego de pago más descargado esta semana, y Twist Hit!, el más descargado de los gratuitos.

Estas son las listas completas de las aplicaciones y juegos más descargas de la App Store, tanto gratuitas como de pago, para iPhone y para iPad, durante la semana del 1 al 7 de abril de 2019.

PARA IPHONE

Top 10 - Apps de Pago

1. Plague Inc. (Ndemic Creations)

2. Dalgona (Kim Kyung Min)

3. Isoland (Cottongame Network Technology)

4. AutoSleep. Monitoriza tu sueño (Tantsissa)

5. Evertale (ZigZaGame)

6. Rush Rally 3 (Brownmonster)

7. WatchChat para WhatsApp (Alexander Nowak)

8. Afterlight 2 (Afterlight Collective)

9. Forest (Seekrtech)

10. WatchUp - para WhatsApp (Franz Stuber)

Top 10 - Apps Gratuitas

1. Agencia Tributaria (Agencia Tributaria)

2. Sweatcoin - Sweat for Coins (Sweatco)

3. Amaze!!! (Crazy Labs)

4. Sticker Maker Studio (Tamara Vardanyan)

5. Cl@ve PIN (Agencia Tributaria)

6. Instagram (Instagram)

7. WhatsApp Messenger (WhatsApp)

8. Google Maps - rutas y comida (Google)

9. YouTube (Google)

10. Run Race 3D (Good Job Games)

Top 10 - Juegos de Pago

1. Plague Inc. (Ndemic Creations)

2. Isoland (Cottongame Network Technology)

3. Evertale (ZigZaGame)

4. Rush Rally 3 (Brownmonster)

5. Minecraft (Mojang)

6. Pou (Paul Salameh)

7. Geometry Dash (RobTop Games)

8. Rebel Inc. (Ndemic Creations)

9. Football Manager 2019 Mobile (Sega)

10. Grand Theft Auto: San Andreas (Rockstar Games)

Top 10 - Juegos Gratuitos

1. Amaze!!! (Crazy Labs)

2. Run Race 3D (Good Job Games)

3. Twist Hit! (SayGames)

4. Photo Roulette (Photo Roulette)

5. Words Of Wonders: Sopa Letras (Naya Games)

6. Color Bump 3D (Good Job Games)

7. Brawl Stars (Supercell)

8. Mr Bullet - Spy Puzzles (Lion Studios)

9. Pick Me Up (tastypill)

10. Homescapes (Playrix Games)

PARA IPAD

Top 10 - Apps de Pago

1. Procreate (Savage Interactive)

2. GoodNotes 5 (Time Base Technology)

3. iDoceo - cuaderno del profesor (Bert Sanchis)

4. Minecraft (Mojang)

5. Notability (Ginger Labs)

6. Affinity Photo (Serif Labs)

7. Duet Display (Duet)

8. PDF Expert de Readdle (Readdle)

9. LumaFusion (Luma Touch)

10. Affinity Designer (Serif Labs)

Top 10 - Apps Gratuitas

1. Twist Hit! (SayGames)

2. Run Race 3D (Good Job Games)

3. Brawl Stars (Supercell)

4. Agencia Tributaria (Agencia Tributaria)

5. Netflix (Netflix)

6. HBO España (HBO Nordic)

7. Calculadora - Defecto (Beijing Free Calculator Technology)

8. Draw it (Kwalee)

9. Amazon Prime Video (AMZN Mobile)

10. YouTube (Google)

Top 10 - Juegos de Pago

1. Minecraft (Mojang)

2. Rebel Inc. (Ndemic Creations)

3. Geometry Dash (RobTop Games)

4. Plague Inc. (Ndemic Creations)

5. Rush Rally 3 (Brownmonster)

6. Cultist Simulator (Playdigious)

7. Incredibox (So Far So Good)

8. Pou (Paul Salameh)

9. The Room (Fireproof Games)

10. Stardew Valley (Chucklefish)

Top 10 - Juegos Gratuitos

1. Twist Hit! (SayGames)

2. Run Race 3D (Good Job Games)

3. Brawl Stars (Supercell)

4. Draw it (Kwalee)

5. Homescapes (Playrix Games)

6. Mr Bullet - Spy Puzzles (Lion Studios)

7. Pick Me Up (tastypill)

8. Stack Ball 3D (Azur Interactive Games)

9. Words Of Wonders: Sopa Letras (Naya Games)

10. Color Bump 3D (Good Job Games)