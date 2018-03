Lo más descargado de la App Store: Autosleep, The Sims Mobile, Plague Inc. y Procreate

En cuanto a los juegos, los más descargados para iPhone han sido Plague Inc. y The Sims Mobile, de pago y gratuito, respectivamente. Para iPad, los juegos más instalados han sido Minecraft, de pago, y The Sims Mobile, gratuito.

Estas son las listas completas de descargas de aplicaciones y juegos, tanto de pago como gratuitos, para iPhone y Ipad en la App Store, durante la semana del 5 al 11 de marzo de 2018.

PARA IPHONE

Top10 - Apps de Pago

1. AutoSleep. Monitoriza tu sueño (Tantsissa)

2. CamToPlan PRO (Tasmanic Editions)

3. Plague Inc. (Ndemic Creations)

4. Trafico NO Pro: Detector radar (Little Mouse)

5. Pixelmator (Pixelmator Team)

6. Forest by Seekrtech (ShaoKan Pi)

7. WatchUp: for WhatsApp on Watch (Christa Stuber)

8. Minecraft (Mojang)

9. WatchChat for WhatsApp (Alexander Nowak)

10. Neo Monsters (NTT Resonant)

Top10 - Apps Gratuitas

1. The Sims Mobile (Electronic Arts)

2. WhatsApp Messenger (WhatsApp)

3. Instagram (Instagram)

4. YouTube (Google)

5. Joom (Joom)

6. AliExpress Shopping App (Alibaba)

7. Google Maps (Google)

8. Messenger (Facebook)

9. Score! Match (First Touch)

10. Facebook (Facebook)

Top10 - Juegos de Pago

1. Plague Inc. (Ndemic)

2. Minecraft (Mojang)

3. Neo Monsters (NTT Resonant)

4. Part Time Ufo (HAL Laboratory)

5. Pou (Paul Salameh)

5. Worms (Team17)

7. Alto's Odyssey (Snowman)

8. Geometry Dash (RobTop)

8. Grand Theft Auto: San Andreas (Rockstar)

10. The Room: Old Sins (Fireproof)

Top10 - Juegos Gratuitos

1. The Sims Mobile (Electronic Arts)

2. Score! Match (First Touch)

3. Palabras Cruz (WePlay)

4. Parchis Star (Gameberry)

5. Helix Jump (Voodoo)

6. Mad Skills Bmx 2 (Turborilla)

7. Baseball Boy! (Voodoo)

8. Fight List - Categorías (Voodoo)

9. Pixel Art - Color con números (Easybrain)

10. Sky Ball (Ketchapp)

PARA IPAD

Top10 - Apps de Pago

1. Procreate (Savage)

2. Minecraft (Mojang)

3. iDoceo - cuaderno del profesor (Bert Sanchis)

4. GoodNotes 4 (Time Base Technology)

5. Notability (Ginger Labs)

6. MyScript Nebo (MyScript)

7. Amaziograph (Marina Staykova)

8. Duet Display (Duet)

9. GoodReader (Good.iWare)

10. Pou (Paul Salameh)

Top10 - Apps Gratuitas

1. Netflix (Netflix)

2. The Sims Mobile (Electronic Arts)

3. Score! Match (First Touch)

4. Kick the Buddy (Chill Fleet)

5. WzPad para WhatsApp para iPad (Wzp)

6. YouTube (Google)

7. Pixel Art - Color con números (Easybrain)

8. Atresplayer (Antena 3 Television)

9. Google Drive (Google)

10. Movistar+ (Movistar España)

Top10 - Juegos de Pago

1. Minecraft (Mojang)

2. Pou (Paul Salameh)

3. The Room (Fireproof)

4. Hitman Sniper (Square Enix)

5. Plague Inc. (Ndemic)

6. Florence (Annapurna)

7. Geometry Dash (RobTop)

8. Alto's Odyssey (Snowman)

9. Baldur's Gate (Overhaul)

10. Goat Simulator (Coffee Stain)

Top10 - Juegos Gratuitos

1. The Sims Mobile (Electronic Arts)

2. Score! Match (First Touch)

3. Kick the Buddy (Chill Fleet)

4. Pixel Art - Color con números (Easybrain)

5. Palabras Cruz (WePlay)

6. Talking Tom Camp (Outfit7)

7. Bowmasters - Multiplayer Game (Playgendary)

8. Fight List - Categorías (Voodoo)

9. Jigsaw Puzzle Collection HD (Veraxen)

10. Rules of Survival (NetEase Games)