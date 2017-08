Square Enix lanza una campaña en redes sociales para prevenir suicidios entre adolescentes

La campaña de Square Enix está organizada a través de una página web del propio estudio en la que invita a jóvenes a que suban a las redes sociales un vídeo breve dedicado a un amigo, acompañándolo del 'hashtag' #YourFriendMe y animando al receptor del vídeo a publicar otro similar.

El objetivo de la compañía es crear una cadena donde por cada publicación el estudio se compromete a donar cinco dólares, hasta un total de 25.000, a la organización estadounidense JED Foundation. Este colectivo colabora con diversos centros educativos en el país norteamerticano y encabeza programas contra el acoso y para prevenir los suicidios de menores.

La iniciativa del estudio japonés utiliza Before the Storm, la nueva entrega de la serie de aventuras gráficas Life Is Strange, que se presentará el próximo jueves 31 de agosto tanto en las consolas Xbox One y PlayStation 4 como en PC. La idea se basa en dos personajes del videojuego, Chloe y Rachel, que se sirven de apoyo mutuo ante una situación complicada.