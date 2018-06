Square Enix Montreal abandona el desarrollo de la franquicia de juegos GO para el móvil

Tener éxito en el mercado de los videojuegos móviles con juegos 'premium', donde hay muchos títulos de calidad gratuitos, no es fácil. Así lo afirma Patrick Naud, jefe del equipo de Square Enix Montreal, en una entrevista a PCGamesInsider: "hay juegos gratuitos de calidad, por lo tanto cada vez disminuye más el número de jugadores dispuestos a probar un juego que no sea gratis".

El precio se presenta como "una gran barrera" para los usuarios de dispositivos móviles, y "un reto" para compañías como Square Enix. "Pese al éxito crítico y los grandes beneficios que hemos tenido", ha señalado Naud, "es triste ver que nuestros juegos sólo son jugados por una pequeña parte de la población debido al precio de venta al público".

Por ello, Square Enix Montreal ha decidido poner fin a su franquicia de videojuegos móviles Go, que dio a conocer en 2014 con Hitman Go, y que cuenta con otros dos títulos: Lara Croft Go y Deus Ex Go.

No obstante, el estudio continuará desarrollando juegos para dispositivos móviles. "El foco está todavía puesto en crear impolutas experiencias móviles de alta calidad", ha afirmado el responsable del equipo.

En este sentido, Square Enix Montreal aún pretende innovar con nuevos conceptos, con lo que espera convertirse en un estándar en el que otros se fijen. Según Naud "todavía tenemos la ambición de crear los mejores juegos en la industria [...] vamos a involucrar a los usuarios durante los próximos años".