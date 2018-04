La cuenta oficial de Spyro en Twitter, antes conocida como Falcon McBob, ha compartido el vídeo del anuncio de la remasterización de los tres videojuegos de Spyro bajo el nombre Spyro: Reignited Trilogy.

La trilogía incluirá los títulos Spyro: The Dragon, Spyro 2: Ripto's Rage y Spyro: The Year of the Dragon, con imágenes mejoradas en HD, para las videoconsolas PlayStation 4 y Xbox One.

Spyro: Reignited Trilogy saldrá a la venta el próximo 21 de septiembre.