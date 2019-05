Spotify prueba la interacción del usuario con los anuncios mediante comandos de voz

La introducción del reconocimiento de voz en la publicidad se está probando con un pequeño grupo de usuarios estadounidenses de la versión gratuita de Spotify, como informan en Variety.

El anuncio pregunta al usuario en un momento dado si quiere profundizar en el contenido. Al decir que sí, y reconocer su respuesta, se le reconduce a una lista de reproducción patrocinada. Ocurre así con las dos pruebas que se han hecho: un anuncio de Axe, de Unilever, y otro de Spotify, que remite al 'podcast' Stay Free: The Story of the Clash.

Según explican en el medio citado, los anuncios con reconocimiento de voz solo se presentan ante los usuarios que han activado los controles de esta función.