Spotify celebra su décimo cumpleaños con 180 millones de usuarios y J Balvin como artista más escuchado en España

Diez años después de su llegada al público en 2008, Spotify cuenta con 180 millones de oyentes activos cada mes, según informa la empresa por medio de un comunicado. A través de la campaña 'Década de descubrimiento', Spotify muestra datos relevantes de su uso en los 65 países donde está disponible.

Dentro de Spotify se encuentran recogidas más de 40 millones de canciones y 'podcasts'. A esto se suma otro aspecto como son las 'playlist', con las más de tres mil millones de listas de reproducción creadas por sus usuarios.

El promedio de escucha a través de la plataforma se ha incrementado un 8% al año de media y la diversidad de canciones escuchadas también ha crecido un 40% a causa de las nuevas 'playlists' personalizadas y los más de 2.000 géneros musicales distintos identificados.

CANCIONES Y ARTISTAS MÁS ESCUCHADOS

En cuanto a artistas escuchados dentro de España, los artistas más populares son J Balvin, Melendi y Daddy Yankee, seguidos por Ozuna y Bad Bunny. A nivel global, la lista de estos diez años está encabezada por Drake, Ed Sheeran y Eminem.

Las tres canciones más escuchadas por 'streaming' durante este tiempo en España son 'Me rehúso' de Danny Ocean, 'Despacito' de Luis Fonsi y Daddy Yankee, y 'Shape of you' de Ed Sheeran, mientras que lo más reproducido en todo el mundo fue de nuevo 'Shape of You', junto a 'One Dance' de Drake y 'Closer' de The Chainsmokers.

Rihanna fue la artista cuyos temas antes alcanzaron mil millones de reproduccoines, seguida por David Guetta y Eminem, los cuales llegaron a esta cifra en el año 2013, cinco después de la creación de la plataforma.

Tras diez años de uso, Spotify ha aportado 16.858.080 años de música ininterrumpida a sus usuarios y temas como 'Viva la vida' de Cold Play, 'Bailando' de Enrique Iglesias o 'El Perdón' de Nicky Jam llegaron a ser canción más escuchada en su año de lanzamiento en España.