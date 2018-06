Sony anuncia siete nuevos videojuegos sociales de PlayLink para PlayStation 4

Los siete nuevos juegos de PlayLink, la gama de videojuegos sociales de PS4 que permite utilizar el 'smartphone' como mando, están encabezados por Saber es Poder: Generaciones, un 'quiz' de cultura general basado en un concurso televisivo con preguntas de las cuatro últimas décadas, según ha explicado Sony en un comunicado. Continúa la saga iniciada por su predecesor Saber es Poder.

El juego de cartas UNO es otra de las incorporaciones a PlayLink, permitiendo hasta a tres personas enfrentarse en modo local y personalizar las normas. El estudio desarrollador de Frantics ha creado Chimparty, con 18 minijuegos protagonizados por chimpancés.

Sony ha presentado también Melbits World, un juego de puzles y plataformas en el que el jugador tiene que recoger y guiar a unas pequeñas criaturas. El desarrollador del juego es el estudio español Melbot Studios, miembro del programa PlayStation Talents Games Camp de Valencia.

Entre el resto de títulos, se han anunciado Just Deal With It, un juego de cartas clásicas que permite jugar sin conexión y 'online', WordHunters, que incluye minijuegos basados en juegos de palabras ambientados en distintas ciudades alrededor del mundo, y Ticket To Ride, un juego de estrategia a través de trenes y rutas de ferrocarril.

A estos siete anuncios se unirá también el 'thriller' interactivo Erica, que se anunció durante la pasada conferencia de Paris Games Week y que saldrá en exclusiva para PS4 próximamente, según ha asegurado Sony.