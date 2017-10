Sony anuncia sus novedades para PlayStation 4, PlayLink y PlayStation VR para los próximos meses

SIEE realizó sus anuncios en la antesala a la feria francesa de videojuegos Paris Game Week, que se celebrará entre los días 1 y 5 de noviembre. En el evento, el presidente y CEO de la compañía, Jim Ryan, ha dado a conocer Ghost of Tsushima y Concrete Genie, dos videojuegos exclusivos para PlayStation 4.

El primero de ellos, en desarrollo por parte del estudio americano Sucker Punch, creador de la saga inFamous, presenta un mundo abierto protagonizado por samuráis. Por su parte, Concrete Genie es una aventura gráfica de corte 'indie' protagonizada por un niño capaz de crear personajes dibujándolos con un pincel en cualquier pared de la ciudad. Este videojuego está siendo desarrollado por el estudio californiano PixelOpus y verá la luz en 2018, ha avanzado PlayStation en un comunicado.

NOVEDADES PARA PLAYLINK Y PS VR

Otra de las novedades para la consola de Sony anunciada por Ryan ha sido Erica, un título que amplía el catálogo de la nueva categoría de juegos sociales PlayLink. Se trata de un 'thriller' interactivo en el que la toma de decisiones será crucial para el curso de la trama. Erica está siendo desarrollado por London Studio y Flavourworks, y llegará "próximamente" a PlayLink para PlayStation 4, según la compañía.

SIEE ha presentado también el juego Blood and Truth para el dispositivo de realidad virtual PlayStation VR. Este título es un 'shooter' en primera persona que está siendo desarrollado por London Studio. Además, la firma nipona presentó varios títulos que llegarán en los próximos meses a esta plataforma, entre los que se encuentran Dead Hungry; Stifled --ambos disponibles desde este martes--; Final Fantasy XV: Monster of the Deep --que se lanzará el 21 de noviembre--; Resident Evil 7: Biohazard Gold Edition --el 12 de diciembre--; Moss --en febrero de 2018--; Megalith VR; Bow to Blood --ambos previstos para 2018--; Ultrawings VR; Sprint Vector VR; Star Child; Ace Combat 7: Skies Unknown; Rec Room; Apex Construct; League of War VR Arena; Smash Hit Plunder; Transference, y Eden Tomorrow.

ANUNCIOS Y 'GAMEPLAYS' DE TERCEROS

En el marco de la presentación de PlayStation en París también se mostraron nuevos 'gameplays' de los próximos lanzamientos Detroit: Become Human; Marvel Spider-Man; Horizon Zero Dawn: The Frozen Wilds; Shadow of the Colossus; God of War, y The Last of Us Part 2.

Otros productos de terceros también tuvieron su espacio en el evento. Este fue el caso de las presentaciones del nuevo modo cooperativo de Farcry 5; Curse of Osiris, la primera gran expansión de Destiny 2; un nuevo 'gameplay' de Monster Hunter World junto al anuncio de Aloy --protagonista de Horizon Zero Dawn-- como personaje jugable; The Resistance, la primera gran expansión de Call of Duty WWII; el videojuego de carreras Onrush, que será lanzado en verano de 2018, y un nuevo 'gameplay' de Star Wars: Battlefront II.