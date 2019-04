Sony crea el mando 3dRudder para PlayStation VR, que permite controlar videojuegos con los pies

3dRudder, que contará inicialmente con compatibilidad con más de 25 juegos de PlayStation VR, llegará al mercado el próximo 17 de junio y se venderá por un precio de 119 euros, según ha confirmado Sony en un comunicado.

El diseño de 3dRudder se basa en una parte superior formada por una plataforma circular, de menos de 35 centímetros de ancho y 7 de grosor, en la que reposan los pies. La parte que apoya en el suelo tiene forma redondeada para que pueda inclinarse.

Al inclinarlo con los pies, el mando permite controlar la dirección del movimiento en el videojuego. Al inclinarlo de una manera más pronunciada, es posible también moverse más deprisa.

Además, 3dRudder no incluye ni joystick ni botones. Estos se sustituyen por un sistema de sensores de inercia y presión que detecta los movimientos del pie del usuario y habilita las funciones de los videojuegos.

Este mando se conecta a la consola PlayStation 4 a través de un cable USB, y resulta compatible y combinable con el uso de otros mandos para la consola de Sony como los mandos de movimiento PlayStation Move, PS VR Aim Controller y Dualshock 4.

La compañía ha destacado que este periférico habilita una "experiencia más inmersiva", al dejar liberadas las manos de la función de movimiento para, en videojuegos como los 'shooters', centrarse en otras funciones como los disparos.

Los más de 25 videojuegos con los que será compatible el nuevo mando en su lanzamiento el 17 de junio incluyen The Wizards-Enhanced edition, Honor and Duty : D-Day, Immortal Legacy: The Jade Cypher y Undead Citadel, entre otros. Sony ha asegurado que habrá más juegos compatibles en el futuro.