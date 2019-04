Sony concede un plazo de 14 días para cancelar una compra en PlayStation Store y solicitar el reembolso

La nueva política de cancelación de PlayStation publicada en su página de Legal explica a los usuarios que esta solicitud se aplicará a juegos completos, contenido descargable, temas, avatares, pases de temporada, packs promocionales 3x2 y contenidos de PlayStation Video.

Tras adquirir cualquiera de esos contenidos a través de PlayStation Store, el usuario tiene catorce días a partir de la fecha de compra para solicitar un reembolso a su cartera de PlayStation Network. En el caso de que el jugador haya comenzado a descargar o transmitir el contenido comprado, este no se podrá devolver a menos que sea defectuoso.

Las prerreservas también están incluidas en estas nuevas políticas. En este caso, PlayStation establece dos plazos: el primero, si prerreserva se ha realizado más de 14 días antes de la fecha de lanzamiento, la petición de reembolso se puede realizar en cualquier momento. Si, en cambio, faltan menos de 14 días para que el juego esté disponible, habrá que escribir a la página de soporte de PlayStation.

Las suscripciones compradas en PlayStation Store, que incluyen PlayStation Plus, PlayStation Now o Spotify Premium en PlayStation Music, también tienen catorce días para solicitar un reembolso a la cartera de PlayStation. Y en caso de que el usuario haya usado el servicio en ese plazo, se le devolverá la parte proporcional que no haya consumido. Los períodos de prueba gratuitos también quedan enmarcados en el periodo de reembolso de 14 días.

Los usuarios que quieran solicitar el reembolso de cualquiera de los contenidos adquiridos en la PlayStation Store descritos anteriormente deberán dirigirse rellenar un formulario en la página de ayuda de PlayStation.