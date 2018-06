Sony presenta sus novedades de PS4 con Death Stranding a la cabeza y anuncia un 'remake' de Resident Evil 2

Sony ha mostrado un tráiler de Death Stranding, el videojuego desarrollado por Kojima Productions. La compañía japonesa ha publicado un 'gameplay' del juego en el que muestra características del mismo como dos nuevos personajes femeninos, dos diosas interpretadas por las actrices Lindsay Wagner y Léa Seydoux.

En su conferencia, Sony ha mostrado también un 'gameplay' de Ghost of Tsushima, el videojuego de samuráis ambientado en el Japón del siglo XIII y desarrollado por Sucker Punch. Este título se inspira en las invasiones de los mongoles, durante las que los samuráis deben utilizar nuevas técnicas de lucha conocidas como The Ghost.

Entre los anuncios de nuevos videojuegos, Sony ha anunciado el 'remake' del título de la saga de terror Resident Evil 2, desarrollado por el estudio Capcom y que incluye gráficos fotorrealistas de Racoon City. Este título, basado en lanzado en 1998, se lanzará el próximo 29 de enero en PS4 y PS4 Pro, y Sony ya permite reservarlo.

Asimismo, Sony también ha anunciado Ni-Oh 2, un título desarrollado por Team Ninja ambientado en la época de los samuráis y que es la segunda entrega de la saga de rol, así como el videojuego sobrenatural Control, de Remedy y 505 Games y que se lanzará en 2019.

Last of Us II es otro de los videojuegos que Sony ha revelado durante su evento a través de un tráiler con 'gameplay'. Sony ha organizado una puesta en escena dirigida por Gustavo Santaolalla, compositor de la banda sonora del juego, que ha interpretado su partitura en el escenario.

Por su parte, Marvel's Spider-Man (Insomniac Games), mostró un extenso nuevo gameplay en el que se pudieron ver a algunos de los nuevos super-villanos a los que se tendrá que enfrentar Peter Parker, como Rhino, Scorpion, Vulture o Electro. El título llegará al mercado el próximo 7 de septiembre.

Sony también ha presentado novedades para su plataforma PlayStation VR, con el anuncio de la llegada de los videojuegos Trover Saves the Universe y Déraciné. Este último título, que propone una historia con saltos temporales, está desarrollado por From Software y Japan Studio, dirigido por Miyazaki, y llegará en exclusiva al dispositivo de realidad virtual este 2018.

Sony ha anunciado la disponibilidad del 'shooter' Call of Duty Black Ops 3 para los miembros del servicio de suscripción PlayStation Plus. También proporcionará los míticos mapas Back in Black con la reserva de Black Ops 4.