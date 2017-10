La matriz de Snapchat almacena en China cientos de miles de gafas Spectacles no vendidas

Dos fuentes anónimas vinculadas con la compañía han relatado al medio The Information que cientos de miles de gafas Spectacles se encuentran guardadas en almacenes de China. Esta situación se debe a una estimación errónea por parte de Snap sobre el impacto comercial de este dispositivo, que logró una gran acogida inicial tras su lanzamiento en noviembre de 2016 y que, según informó este mes de octubre el CEO de la empresa, Evan Spiegel, ha superado las 150.000 unidades vendidas.

El citado medio ha explicado que Snap sobreestimó erróneamente la demanda que podrían alcanzar Spectacles tras las altas ventas iniciales, lo que motivó la producción de una gran cantidad de unidades. No obstante, The Information también ha informado de que varias de estas gafas almacenadas son piezas sin ensamblar, por lo que la compañía no descarta aprovechar componentes para introducir nuevas características a este 'hardware', pensando en el lanzamiento futuro de nuevas versiones.

Spectacles son unas gafas de sol con cámara fotográfica incorporada, que permiten capturar 'snaps', o imágenes efímeras, que son compartidas a través de Snapchat. Este 'gadget' llegó a España y otros países europeos el pasado mes de junio, a través de una tienda 'online' y de máquinas expendedoras que recorrieron varias ciudades. Su precio es de 149,99 euros.