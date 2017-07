Sijena califica de surrealista el desprecio catalán a la autoridad judicial

El letrado del Ayuntamiento de Villanueva de Sijena, Jorge Español, ha calificado de "surrealista" la situación que hoy se vive en el monasterio, donde se espera que la Generalitat, de quien ha lamentado su "desprecio" a la autoridad judicial, devuelva las 44 piezas en litigio entre Aragón y Cataluña.

Desde las 8.00 horas de la mañana responsables políticos y técnicos del Gobierno de Aragón y de este consistorio oscense esperan en el cenobio que la Generalitat entregue las 44 piezas del monasterio que están depositadas en el Museo de Lérida, en virtud de la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia número 1 de Huesca que dio de plazo hasta las 22.00 horas de hoy para que se produjera la devolución.

Este compás de espera sin saber finalmente si la devolución se producirá es para el letrado un "desprecio a la autoridad judicial".

Español no confía, según ha dicho en declaraciones a Efe, que la Generalitat cumpla finalmente con la sentencia, pero también ha confirmado que hasta "última hora" de hoy no se sabrá a ciencia cierta.

En el caso de que la devolución no se produzca, ha agregado, "lo ideal" sería que la jueza que dictó la sentencia, Carmen Aznar, declarase mañana, 1 de agosto, como día hábil, judicialmente hablando, y que autorizara la entrada en el Museo de Lérida de la "fuerza pública" para hacer posible la recuperación de las piezas con auxilio de los técnicos aragoneses.

De hecho, el Gobierno de Aragón, según ha explicado a los medios el director general de Cultura, Nacho Escuín, ya tiene preparado un dispositivo de traslado que cumple "con todos los requerimientos y seguros necesarios" y que llevaría a cabo una empresa de transporte especializado que saldría del Museo de Huesca.

El equipo, que espera en Sijena, está formado por una veintena de personas entre técnicos de los museos de Huesca y Zaragoza y de la dirección general, conservadores y restauradores, que aguardarán en el cenobio hasta que expire el plazo.

Desde el Gobierno de Aragón mantienen la esperanza de que a lo largo del día la Generalitat, con la que no ha habido contactos, cumpla la sentencia del juzgado de Huesca.

"Desde aquí cumplimos cada uno de los requerimientos y esperamos que los demás lo hagan también porque es lo que dice el estado de derecho", ha insistido Escuín.

Ante la previsión de que Cataluña no cumpla la sentencia, que el ejecutivo catalán ya ha anunciado que no acatará, el Gobierno de Aragón solicitó a la jueza la semana pasada que antes de que se llegue al 1 de agosto, que es inhábil, deje escrita la posibilidad de ir a buscarlos a Lérida con apoyo policial, aunque por el momento ésta no se ha manifestado.

El abogado ha asegurado, por su parte, que la devolución se producirá "seguro", pero no ha precisado cuándo, porque depende de si la magistrada autoriza la entrada mañana de la policía en el museo.

El alcalde de la localidad, Ildefonso Salillas, también espera en el Monasterio de Sijena, aunque no confía en la llegada de las piezas. "No soy muy optimista", ha confesado a Efe.

Los vecinos del pueblo, ha apuntado, se están comportando "con seriedad" en este asunto y de hecho algunos de ellos se han acercado hasta el monasterio para acompañar a los responsables políticos en la espera.

Escuín, por su parte, ha destacado el valor "patrimonial pero también sentimental" de los 97 bienes del monasterio de Sijena que se encontraban en Cataluña, tanto de los 51 que llegaron el pasado año, procedentes del Museo Nacional de Arte de Cataluña (MNAC), como de los dos "extraviados" y los 44 pendientes de retornar desde el Museo Diocesano de Lérida.