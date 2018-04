Shopping es el nuevo aliado de las empresas para vender a través de Instagram, ¿cómo utilizarlo?

Shopping consiste en una etiqueta con el precio del objeto anunciado que conduce, a modo de acceso directo, al sitio web de la marca. ¿En qué puede beneficiar esto a las empresas que quieren vender en Instagram? En muchas cosas, empezando por que una foto atractiva de un producto que está acompañada de esta etiqueta ampliará enormemente las opciones de venta y las visitas al sitio web. Todo está en saber aprovechar bien esta herramienta que la plataforma propiedad de Facebook ha puesto a nuestro servicio.

El objetivo de Instagram Shopping es agilizar el proceso de compra, esto es, hacer que el consumidor tenga ante sí la página web desde la que puede adquirir el producto que desea o que, por lo menos, están pensando en comprar. La principal ventaja de los accesos directos es que la conversión es casi inmediata, sin pasar por páginas web intermedias o buscadores que pueden hacerles recapacitar o incluso decantarse por un producto similar de la competencia.

Pero no hay que olvidar que la base de Instagram y de las ventas a través de esta red social son las propias fotos. Tener allanado el camino hasta la transacción no puede privar a las empresas de la importante labor de ofrecer imágenes de gran calidad que muestren las principales bondades prácticas o estéticas del producto que están tratando de anunciar. De igual forma, un texto bien elaborado, con gancho y unos 'hashtags' reconocibles y bien ideados pondrá las cosas mucho más fáciles. Shopping solo es un complemento, pero la promoción es siempre un proceso lleno de detalles que no se pueden descuidar.

De igual forma, es importante prestar atención a la comunidad de seguidores, atendiendo a sus sugerencias y respondiendo a sus opiniones, tanto en positivo como en negativo. Mantener nutrida y activa esta base de 'followers' será un gran apoyo para consolidar la oferta de productos propios, ya que en esta red social, es importante que la audiencia se sienta identificada con la marca. Y no hay marca con la que mejor nos identifiquemos que aquella que atiende nuestras opiniones como consumidores o usuarios.

Una de las principales ventajas que tienen que aprovechar los anunciantes es la oportunidad de mostrar varias de estas etiquetas en una misma publicación. Por ejemplo, un 'influencer' que luce prendas de ropa y calzado de una determinada marca, o una estancia que muestra distintos muebles o elementos decorativos. De esta forma, es posible fabricar 'escaparates' con lo precios de distintos productos para que, sin saturar al 'target' con demasiadas etiquetas, se logre promocionar más de un objeto.