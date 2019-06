Shenmue 3 y Vampire: The Masquerade-Bloodlines 2, entre los 30 videojuegos para ordenador presentados en PC Gaming Show

Según la revista PC Gamer, organizadora del evento, en esta nueva edición del PC Gaming Show, uno de los títulos más destacados ha sido Vampire: The Masquerade Bloodlines 2, que se pondrá a la venta a principios de 2020.

Sus guionistas, Cara Ellison y Brian Mitsoda, han contado que han querido abordar la parte emocional de los vampiros, asegurando que éstos pueden sentir miedo o deseo como los humanos y hacer que otras personas lo sientan. Además, han hablado sobre cómo los nuevos vampiros se ajustan a la no vida a través de lo que han denominado una "pubertad vampírica".

Su tráiler también ha sido revelado durante el evento, donde se puede ver cómo jugará el jugador e interactuará con el resto de personajes y el entorno.

Shenmue 3 ha sido otro de los principales títulos del evento. El videojuego de Epic Games, que ha presentado el diseñador Yu Suzuki, se lanzará en exclusiva para la Epic Games Store el 19 de noviembre.

También se ha mostrado por primera vez el tráiler del nuevo Chilvary 2, un título de acción en época medieval donde ahora el jugador podrá "quemar casas y matar campesinos", según ha asegurado John Gibson, presidente del estudio Tripwire Interactive.

Otro de los juegos que se han presentado ha sido el Midnight Ghost Hunt, que es un juego de escondite y batallas multijugador. Los fantasmas se esconden en determinados lugares e intentan evitar ser encontrados, mientras que sus cazadores intentan aspirarlos.

Si los fantasmas sobreviven a la medianoche, empiezan a atacar. Su director, Sam Malone, ha contado que serán posibles las batallas multijugador de cuatro contra cuatro.

Ya se puede acceder a Unexplored 2, en el que el jugador tiene que ir cruzando un mapa para destruir unas bastones. Esto no siempre es posible en el primer intento, por lo que el personaje muere y vuelve como un descendiente de sí mismo, aunque las acciones previas que se hayan realizado continuarán vigentes.

Otra novedad que se ha presentado ha sido Starmancer, un nuevo juego situado en el espacio donde el jugador tendrá que gestionar y diseñar su propia colonia, enviar a los colonos a misiones e intentar que todo el mundo se mantenga vivo en el espacio. En el tráiler anuncian el acceso beta.

Mosaic es un juego de PC que consiste en que el jugador debe coleccionar el máximo número de 'blops'. En su tráiler anuncian que estará disponible este año, aunque no especifican fecha. Ésta será la versión de ordenador de BlipBlop, que se puede descargar para 'smartphone' para iOS y Android.

Por su parte, Conan Chop Chop llegará el 3 septiembre de este año, un título del estudio Funcom basado en Conan el Bárbaro. Last Oasis llega también el 3 de septiembre y se trata de un juego online multijugador donde los protagonistas son una especie de máquinas andantes.

Griftlands en un juego de rol basado en cartas y estará disponible el próximo 11 de julio para los usuarios de Alpha. Remnant: From the Ashes saldrá el 20 de agosto y es un juego cooperativo que consite en disparar a criaturas gigantes para acabar con el apocalipsis.

Planet Zoo, el título donde el usuario se encarga de montar su propio zoo, saldrá a la venta el 5 de noviembre. Songs of Contest está inspirado en Heroes of Might y en Total War. Vermintide 2 Versus consiste en un juego de uno contra uno, donde ahora el jugador puede convertirse también en la alimaña.

Per Aspera se publicará en 2020 y se basa en que el personaje es un medio humano, con mente de máquina que tiene que terraformar Marte de la nada. Valfaris, un juego en el que el jugador tiene que ir pasando pantallas luchando contra criaturas. Borderlands 3 se ha anunciado, pero todavía no tiene tráiler.

También se ha anunciado la nueva actualización de Terraria: Journeys End, que llegará este 2019. Cris Tales llegará en 2020, aunque ya está disponible su demo en Steam, que se basa en el juego de rol y donde aseguran que se puede experimentar el pasado, presente y futuro a la vez.

Genesis Noir es un juego de aventuras en el que el personaje trata de impedir el big bang. El Hijo se centra en un niño de seis años que va en busca de su madre para lo que debe evitar ser visto.

Baldur's Gate 3 ya presentó su tráiler y en esta secuela cuentan como los desolladores de la mente han escapado del Underdark y quieren los cerebros de los jugadores.

Entre el resto de juego anunciados se encuentran Evil Genius 2; Zombie Army 4: Dead War, título de zombis que cuenta con un cameo del zombi de Adolf Hitler; Maneater, un juego de rol; Warframe: Empyrean, un combate entre barcos; Age of Wonders: Planetfall, que se basa en dinosaurios con lásers; Auto Chess, basado en el ajedrez; y Telling Lies, videojuego basado en narraciones pregrabadas.

Además, Samsung ha anunciado sus nuevos monitores curvos de 240 hercios orientados a videojuegos.