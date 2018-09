Shadow of the Tomb Raider llega a las tiendas para Xbox One, PS4 y PC

Shadow of The Tomb Raider ya puede adquirirse en sus versiones para Xbox One, incluida Xbox One X, y PlayStation4 por un precio de 69,99 euros, así como para PC Windows y Steam por 59,99 euros. Tiene una clasificación PEGI para mayores de 18 años.

El título editado por Square Enix retoma la historia del personaje de Lara Croft, una saga de videojuegos que ha conseguido vender, desde su creación en 1996, 67 millones de copias. "Shadow of the Tomb Raider refuerza ese legado de manera muy significativa", ha afirmado David Anfossi, jefe de estudio en Eidos-Montréal.

Según Dan Chayer-Bisson, director de juego en Eidos-Montréal, "Shadow of the Tomb Raider aporta algo especial para todos, ya sea la primera vez que juegas a un título de Tomb Raider o te los hayas jugado todos".

La narrativa aborda los orígenes de Lara Croft y se ubica en el periodo en que se convierte en saqueadora de tumbas, "el momento más crucial de la vida de Lara", según lo ha descrito Chayer-Bisson en un comunicado.

En Shadow of the Tomb Raider, Lara Croft debe dominar una selva y superar tumbas con un tono más oscuro que en títulos anteriores, mientras que su personaje intenta detener un apocalipsis maya.