Sánchez Abulí: Me gustaría que Torpedo llegara al cine, y antes de yo diñarla

El despiadado sicario siciliano Torpedo ha regresado, 18 años después de protagonizar sus últimas andanzas, de la mano de su creador, el guionista Enrique Sánchez Abulí, quien ha confesado a Efe su deseo de que su personaje llegue algún día a la pantalla grande, a ser posible "antes de que yo la diñara".

Aunque en la mayoría de personajes del cómic el paso del tiempo no deja huella, no ocurre lo mismo con el siniestro y malcarado pistolero, pues ha pasado de vivir en 1936 a 1972, el año del estreno de El Padrino, época en la que ya es un sesentón que ha ganado en arrugas y kilos, ha perdido reflejos y vista, y está aquejado de Parkinson en una mano.

Pero además, "Torpedo 1972" cambia de imagen, pues Jordi Bernet declinó volver a dibujarlo y ahora toma vida de la mano del argentino Eduardo Risso (100 balas) y se muestra a todo color, en lugar del habitual blanco y negro que lo ha caracterizado.

En una entrevista con Efe, Enrique Sánchez Abulí explica que siempre ha visto a Torpedo como "un personaje muy cinematográfico", que "hay material para hacer no una, sino varias películas", que incluso escribió un guión de cine y que llegó a tener algunas propuestas para hacer un filme, pero que las desestimó al no verlas viables o suficientemente atractivas.

El guionista recuerda también que él y Jordi Bernet ya trabajaron en una historieta animada hace unos años, un episodio que debía formar parte de una serie de 24 capítulos "y que quedó en uno solo porque al final lo censuraron".

Pero a sus 72 años Sánchez Abulí no pierde la esperanza de que algún día Torpedo llegue a los cines y reitera que "a mi me gustaría que se hiciera, pero sobre todo que se hiciera antes de que yo la diñara, para que no fuera un homenaje postmortem, porque si no te enteras, no tiene gracia; mejor que te pille vivo", apunta en tono irónico.

Asevera el "padre" de Torpedo que no hay ningún rasgo o característica suya que haya heredado su malvada criatura a excepción de que, "claro, los dos respiramos", y que le ha transmitido su gusto por los juegos de palabras, a los que el autor siempre ha sido aficionado.

Estos "errores" voluntarios o involuntarios en la forma de hablar de Torpedo, que suele corregir con mayor o menor fortuna su ayudante Rascal, forman parte ya de su "personalidad" y hacen reconocible al personaje, unos equívocos que pueden transformar en divertidas sus peores fechorías.

De este modo, "el humor llega a convertir en simpático" a un personaje que es un asesino a sueldo y que el autor se toma como "un divertimento con el que te puedes reír mucho". Para corroborarlo, Abulí niega que Torpedo sea un "desalmado" porque "siempre lleva su 45".

No obstante, el guionista admite que hay gente que puede sufrir con sus viñetas y, de hecho, el primer dibujante de Torpedo, el reconocido Alex Toth, renunció a seguir dibujándolo porque rebasaba sus límites morales.

"Lo bueno de Torpedo es que es un personaje de ficción, aunque estoy convencido de que individuos como él existen en la realidad, y son mucho más peligrosos que Torpedo porque son de verdad", reflexiona en este punto Sánchez Abulí.

"Yo lo siento mucho -añade el autor- pero el personaje es inamovible, hay que aceptarlo tal como es, y no me permite poner nada de mi cosecha personal. Torpedo morirá como es: bruto, machista, violador y asesino".

Ahora que Sánchez Abulí lo ha envejecido, Torpedo continuará luchando por sobrevivir en un entorno siempre hostil y por seguir adelante, desprovisto de la pasta que ganó en sus buenas épocas y con los contratiempos y los achaques de la edad, una situación que marcará el futuro de sus nuevas historias.

Sanchez Abulí reconoce que este "Torpedo 1972" (Panini) lo escribió hace tiempo pensando en Bernet, con quien hace más de tres lustros tuvo "un desencuentro" que llevó a poner fin a su relación.

Al negarse éste a retomar el personaje, el guionista y el editor fueron a la búsqueda de otro dibujante "y tuvimos la suerte de encontrar a Eduardo Risso, que estaba muy ocupado con sus trabajos en Estados Unidos, pero que dijo que sí".

Sánchez Abulí entiende que serán inevitables las comparaciones entre el trabajo de Bernet y el de Risso, e incluso con las primeras historietas de Alex Toth, "pero en definitiva, se trata de contar una historia", subraya, y valora que Torpedo haya tenido la suerte de contar hasta la fecha con "tres grandes dibujantes".

Enrique Sánchez Abulí promete que "Torpedo 1972" tendrá continuidad y avanza que para ello ya está trabajando en una nueva historieta que "posiblemente saldrá para el Salón del Cómic de Barcelona del año que viene, pero eso también dependerá del dibujante y de los compromisos que tenga".