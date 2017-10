Samsung apuesta por la tecnología como nueva experiencia cultural con el proyecto 'Descubre más by Samsung'

Bajo el proyecto 'Descubre más by Samsung', la compañía surcoreana ha definido un manifiesto con el que invita a los usuarios a "llegar a donde nunca habían pensado entrar, mirar lo que antes no llamaba su atención, descubrir la textura de lo que no se puede tocar o conocer cómo era aquello que ya no existe", ha detallado Samsung en un comunicado.

El propósito del proyecto es que el público descubra cómo la tecnología puede mejorar su experiencia como visitante en un museo gracias a los contenidos interactivos de una tableta, o cómo a través de la realidad virtual puede transportarse desde el salón de su casa hasta un escenario ocupado por culturas ya desaparecidas.

El vicepresidente corporativo de Samsung España, Celestino García, ha explicado que la tecnología permite "conocer y experimentar" el mundo de un modo "mucho más enriquecedor" y ayuda a preservar el conocimiento del pasado "para transmitirlo fielmente a las generaciones futuras". "El proyecto Descubre más by Samsung nace del compromiso de Samsung con la cultura y la innovación para seguir construyendo un futuro mejor para todos", ha manifestado.

PARTICIPACIÓN EN INICIATIVAS CULTURALES

Samsung ha recordado que "desde hace años" participa en proyectos culturales con el objetivo de mejorar la experiencia de los usuarios mediante la tecnología. Estas iniciativas abarcan desde la protección del patrimonio cultural hasta el acercamiento de la cultura a todo tipo de público. Además, ha destacado la compañía, facilita el desarrollo de "nuevos modelos de aprendizaje" que permiten a los usuarios "sumergirse en las culturas del pasado de una forma interactiva y estimulante".

Gracias a la tecnología de Samsung, los visitantes de grandes pinacotecas como el Museo Nacional del Prado (Madrid), el British Museum de Londres (Reino Unido) o el Louvre de París (Francia) pueden vivir "experiencias interactivas innovadoras". "Se puede disfrutar de la tecnología con aplicaciones móviles, los televisores Smart TV o las gafas de realidad virtual", ha destacado la marca asiática.

Asimismo, Samsung se ha reivindicado como la única marca tecnológica que ofrece un apoyo "claro y real" a la cultura en España a través de sus propios recursos, "y no como un patrocinador tradicional". Así, la tecnológica ha citado como ejemplos la aplicación de realidad virtual 'Vivir en...', del Museo Arqueológico Nacional; la galería digital del Museo del Prado, que se puede visualizar en sus televisores UHD The Frame; su espacio de realidad virtual en el Festival de Sitges; las distintas tecnologías que ha habilitado en The Gaudí Exhibition Center; el impulso de la fotografía con 'smartphone' en PhotoEspaña, o el espacio dedicado a la literatura y el aprendizaje digitales en la Feria del Libro de Madrid.