Una patente de Samsung da pistas sobre una posible pantalla sin marcos para el Galaxy S9

La patente que Samsung registró en mayo del pasado año, a la que se puede acceder desde la página web de la Oficina de Propiedad Intelectual Coreana, revela una pantalla que ocuparía toda la parte delantera del dispositivo excepto en la zona superior. En esta parte se incluiría la cámara delantera, el altavoz y los sensores de luminosidad y de proximidad. Este panel será empleado en Galaxy S9, según ha afirmado el portal GalaxyClub.

Esta información supondría que Samsung ya lleva trabajando en las pantallas sin marcos desde hace mucho tiempo. Por tanto, la compañía surcoreana se habría adelantado a Apple, cuyo iPhone 8 también podría salir a la luz sin marcos laterales.

Tanto Galaxy S9 como S9 Plus estarían diseñados con unas pantallas sin marcos más extensas que las de sus predecesores, aunque el tamaño del panel no variaría. Según adelantó el medio The Investor el pasado julio, Samsung mantendría las dimensiones del Galaxy S8 y su versión Plus para los nuevos dispositivos, es decir, 5,8 pulgadas para el Galaxy S9 y 6,2 pulgadas para el Galaxy S9 Plus.